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2021年10月17日星期日
星期日生活
周日話題：當辛亥革命也成為禁忌
當不雅兜口兜面
一名律師的懺悔
地產商搵政府老襯系列：「土地共享」之林村社山故事
讀書：科學史為綱 看文明進程
我地想：從英國倫敦規劃，看市區工廈與重建共存的可能
周日話題：作為方法的香港史：黃子華《金盆𠺘口》的另類香港敘事
開門讀書：文革的「美學」
圖文城市
讀書：私中有公——熊景明老師及《長輩的故事——滇池百年家族往事》
誰人日記：愈窮愈肥
豐饒海：負像拾零
阿貓阿狗：#119 鋸扒
流城對睹：夜飄
movie chic movie style：《假面之夜》誰是兇手與賓客奇情
甜蜜的復仇：樹木希林
家明雜感：《哭泣的男人》再見伊士活牛仔
影片簡評
咩世界：第212期 ／鏡粉
星期日文學‧一入鏡門深似海：一個同人故事創作者的自白
{共耕達人}黃如榮 移英農夫拆藩籬 建耕種共同體
讀食時光：點心麵雞肉沙律 用零食做美式中菜
估餐飽：斗室無雪櫃 保鮮煮餸無問題
通識導賞：點止叩問前程、感情 扶乩透視城市變遷
無定向學堂：法庭旁聽dos and don'ts 做筆記多雙眼監察
未來城市：可不可以從天橋偷空間？
誰人日記：愈窮愈肥
【明報專訊】我在去印度實習之前也以為窮便會瘦，但回來時卻發現自己增了磅。在印度看內科門診時，不時見到過重的病人，糖尿、膽固醇一類的「富貴病」依然隨處可見。一問之下，原來與「窮人飲食」有關。
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