副刊

星期日生活

誰人日記：愈窮愈肥

【明報專訊】我在去印度實習之前也以為窮便會瘦，但回來時卻發現自己增了磅。在印度看內科門診時，不時見到過重的病人，糖尿、膽固醇一類的「富貴病」依然隨處可見。一問之下，原來與「窮人飲食」有關。

上 / 下一篇新聞