一直說8964啟蒙了一代人關心祖國，是香港歷史的分水嶺。此前呢，香港人對歷史和家國認識不深也不太在乎，革命偉人只識一個國父孫中山，前前後後加埋一個簡單大敘事，就有了新中國；忽然今年保安局長離奇殺出個紀念雙十的禁忌，足下真空霎時失重。葉蔭聰文章翻開上世紀流行文化追蹤香港人的民國概念，慨嘆香港官僚無力經營意識形態，只徒荒腔走板。

民間則有扶乩（音：箕），與新界祖堂地的傳統一樣，實是一頁成功避過時代輾壓的中國歷史；下一頁講解的法治ABC，已然是現代香港的新秩序，但這港人引以為傲的一頁在《國安法》的威權下將受如何的衝擊和變調？新近便傳出港大法律學院排名報跌，國安案件的法律代表也少不得一番腦交戰。

林超英的「搵老襯」系列來到最後一期，寫林村社山的故事，涉及土地過去亦曾多次闖關城規會不果，林質疑地產商借「土地共享」計劃「暗渡陳倉」。綜觀系列幾篇核心爭議均是地產商將官地納入規劃，以達至「七成公屋」是為「搵老襯」，地產商據立法會記錄堅持只通過規限須建「七成公屋」，該怎辦？是否作為民意代表的立法會看漏了眼？

嫌《魷魚遊戲》太流行，可回帶看黃子華的《金盆𠺘口》，當「面斥不雅」的微妙平衡不再，學習招架兜口兜面的不雅，也許便成了無法迴避的功課。

編者話˙黎佩芬

圖˙Stella So

編輯•蔡曉彤

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