個人化治背痛 建「天然腰封」

科研指出，最有效的腰背痛治療是多管齊下的全面治療。

腰背痛症，究竟找誰治理？這是大眾經常遇到的煩惱。坊間很多「專家」自稱可在瞬間根治長期痛症，然而，物理治療是獲廣泛認可的主流醫療專業，在本地受法定規管，有法律保障。這是選擇服務的重點考慮因素。

物理治療師（下稱理療師）的訓練，包括各種臨牀實習，範疇由社區基層健康服務，到醫院各個專科，以至安老及善終服務；確保理療師掌握各醫學和健康知識，為不同患者提供適切治療。除了臨牀工作，理療科研亦有助檢討專業水平，科研是經專業評審，基於客觀科學數據，淘汰不合時宜的療法及採納新療法。

詳細問診 針對病因設計治療方案

由於腰背痛臨牀表徵因人而異，治療方案亦必須個人化。處理腰背痛時，理療師必須先向患者詳細問診。問診有助理療師推敲病情原因（如急性扭傷或慢性勞損）、誘發因素（如不良體姿、肌力不均）、身心的互動影響（如抑鬱徵狀）。看看是否需要立即轉介的嚴重疾病（如骨折、腎病），還有其他影響病情的條件（如體重、體適能水平），以及可能對治療引起反效果的身體狀况（如嚴重骨質疏鬆）。

問診後，理療師為患者測試身體機能和功能。機能測試包括肌肉伸展幅度、爆發力、耐力及協調力，還有關節的活動幅度，軟組織柔韌及完整度，以及神經系統傳遞及滑移功能等；功能測試包括腰背痛對日常生活影響，例如企立或步行耐力等。這些資料有助埋療師進一步確認腰背痛的成因及其影響。理療師綜合以上情况，處方個人化綜合治療方案。

腰痛常見治療包括手法治療（調整關節、軟組織鬆動或針對按摩）、牽引（拉腰）、熱療、物理治療電療及針灸、布貼法（如肌內貼）、運動療法（包括伸展、肌肉強化及協調鍛煉、水療）及體適能鍛煉（帶氧運動）。如有需要，會轉介患者接受心理和情緒輔導。

「療程畢業計劃」應對復發

治療展開後，理療師會緊密跟進，因應病情進展調整治療計劃。當病情進展至現有局限條件下最理想情况時，我們會展開「療程畢業計劃」。科研顯示，雖然超過九成腰背痛在8至12星期內有顯著的改善，但令人擔心的是超過六成半患者會在1年內復發，所以畢業計劃相當重要！畢業計劃目的是要讓患者認識誘發腰背痛的原因，從而持久地自我延續家居治療計劃，通常包括持續及定期的特定運動。一般來說，在畢業計劃配合下，絕大部分患者可以把頑痛維持在可接受程度內，以及維持正常生活狀態。

預防勝於治療，經常做適度帶氧及伸展運動，是最有效預防腰背的方法！

■平板支撐強化核心肌

科研指出適當腰背運動是治療及預防腰背痛復發的最有效療法。強化核心肌群，形成「天然腰封」，保護腰背健康。

˙平板支撐提腿

難度較一般平板支撐為高，主要鍛煉腹直肌及背肌

做法：雙臂伸直做出平板支撐動作，然後一腳撐地一腳提起。維持10秒，重複10次，換邊再做。手撐平衡軟墊可增加難度

˙側平板支撐

主要鍛煉腹斜肌

做法：雙臂伸直做出平板支撐動作，然後身體向側轉動，一手保持撐地，一手提起；雙腳上下側疊着，然後一腳慢慢提起。維持10秒，重複10次，換邊再做。手撐平衡軟墊可增加難度

文：莫慧娟（香港物理治療學會手法專研組組長、註冊物理治療師）

編輯：王翠麗

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