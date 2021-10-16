知多啲：傳統機械鎖 堅固耐用未失寵

插芯鎖考安裝技術

黃瑞昌說一般而言，藏芯鎖及貼門鎖中的老虎鎖相對穩陣。不過，他建議消費者直接查詢專業鎖匠，了解自己的需要及預算，從而選出最適合的鎖體。

他亦建議選擇大牌子的機械鎖，或從老字號鎖匠購買及安裝較有保障。不過他直言，不論是大牌或雜牌，近年門鎖品質都愈來愈參差，用料「時好時壞」，不同批次出貨品質也有差異，因此向老字號、有信譽的店舖購買會較理想。

如想門鎖的保安程度更强，可考慮「電腦鎖」和「磁鎖」鎖膽設計，其坑紋和結構相對複雜，開鎖難度更高。而且其鑰匙較難複製，配匙較貴之餘，部分更需在指定地點並提供「配匙卡」才能配到鑰匙，「電腦鎖」和「磁鎖」的價錢也較普通款貴，約700至1300元不等。

電腦鎖 磁鎖開鎖難度較高

簡單來說，電子鎖優點多，能為生活提供不少便利，但缺點也很明顯，需要用家小心使用，定期維護；機械鎖則比較簡單，專心做好「保安」一角，只要小心保管鑰匙，基本上不會失靈。黃瑞昌自言較喜歡機械鎖，原因是堅固耐用，配匙維修方便。此外，不少人也因為習慣與熟悉感，認為要使用鑰匙開關大門心理才踏實。因此，雖然電子鎖愈見普及，機械鎖仍有很大市場。

[有得揀]