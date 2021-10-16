電子門鎖百變防盜 避免撞擊惜住用

究竟各種類型的電子門鎖，如何應對上述問題，今天的技術發展如何，市面上五花八門的產品又該如何選擇？

代理各類門閘配件多年的金來仕創辦人潘宗業表示，電子門鎖出現於2000年初，由韓國電子品牌開發，推出首個產品後，歐美廠商也加入競爭。不過有別於亞洲市場，歐美並非主力製作整套電子門鎖，而是另外安裝的電子輔助鎖。

初期的電子門鎖通常是用密碼解鎖，發展至今已有多種主流解鎖款式，包括使用感應卡、指紋和手機應用程式。雖然開鎖模式不同，但大部分電子門鎖仍有備用機械鑰匙，以備不時之需。

保安新招多 遇入侵發警報

至於價格，視乎應用哪種技術和支援多少種開鎖方法，解鎖方法愈多，價格通常愈高。以目前市面常見款式為例，入門款電子門鎖約1500至2000元起，高階一點的可逾4000元。

電子門鎖雖然方便易操作，但安全度令部分人擔憂。不少人擔心賊人能透過一些高端技術來影響門鎖的電子系統，例如使用干擾器破解電腦程式來解鎖。對此，潘宗業指出，電子門鎖發展多年，廠商不斷改進系統、堵塞漏洞，加進不少保安功能，既增加阻嚇力，也令破解難度更高。當中包括：

1. 入侵警報

某些款式的電子門鎖，當系統偵測到連續輸入錯誤密碼次數過多，會響起提示音，並停止操作幾分鐘。如有人試圖強行打開門鎖，例如不斷搖動門手把，就會發出警報。

2. 註銷「鑰匙」

如擔心密碼已泄露或遺失了感應卡，大部分電子門鎖都可在短時間內自行註銷、更改密碼，或令感應卡失效，而毋須更換鎖芯。

3. 室內反鎖模式

如果家中無人，或準備出遠門，住戶可以將電子門鎖設定「室內反鎖模式」。系統會默認室內沒有人，即不可能有人從屋內開門。因此，當有賊人破窗而入，從大門離開，或打開大門讓同黨進入，警報便會響起。

4. 進出紀錄

如選用的電子門鎖帶有連線上網的功能，用戶可透過手機應用程式隨時知道家中大門進出情况。

注意保養條款 維修找專員

電子門鎖雖然功能多多，但如果使用不當，功能再多都難以正常發揮。潘宗業強調，電子門鎖始終是電子產品，比較傳統機械鎖，抵受撞擊的能力較弱，需要「惜住用」。例如避免大力關門，以防電子零件撞鬆或損毁，加裝門氣鼓也是其中一種辦法。

此外，保養和維修也有一定限制，事關一般電器師傅未必懂得修理，或須預約專業人員處理，不如一般機械鎖可到附近找鎖匠方便。如果因用家使用不當而導致電子門鎖損毁或失靈，例如電池漏液、使用不合規格的電池、沒有委託合規格代理商安裝等，一般不會包含在原裝保養之內，建議使用者小心閱讀說明書及相關條款。

香港鎖匠從業員協會會長黃瑞昌補充，因香港天氣潮濕溫暖，電子器材較易受潮，或有故障的可能。

Yale穩陣 Samsung工藝成熟

至於電子門鎖的選擇，不同品牌各有賣點。潘宗業以美國老牌子Yale和韓國Samsung為例，Yale早在19世紀開始製作門用產品，它在電子鎖產品領域，最著名是「電子機械二合一」設計，優點是即使電子部件故障，它仍可像普通機械鎖使用鑰匙開啟。Samsung是最早發展電子門鎖的品牌之一，2003年已經推出電子鎖產品，在電路板的設計與整合也有相當豐富的經驗，電子零件的設計和工藝較成熟，較少出現失靈或故障。如果追求耐用丶穩妥，可以考慮前者；追求感應或偵測更準確，後者或更適合。

他補充，消費者應在購買前先做功課，了解自己的需要與不同品牌的特性。另外他建議盡量選擇大牌子，除了研發工藝比較成熟，日後的維修保養也較有保證。

文：唐可怡

編輯：林曉慧

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