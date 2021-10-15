專訪恐怖漫畫大師 伊藤潤二：讓讀者享受神秘樂趣

伊藤潤二是刻下南豐紗廠Halloween節目的合作對象，體驗展「走進伊藤潤二的詭異世界」，以他5部漫畫作品為藍本，包括《至死不渝的愛》（又譯：十字路口的美少年）、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《沒有道路的街道》和《富江．鬼屋》。展覽的概念是讓觀眾走入「一格」漫畫之中，並以真實比例的角色雕像、佈置及聲效等，還原二次元的漫畫場景。伊藤潤二在香港的書迷很多，記者訪問他之前，訪問了伊藤潤二香港書迷會會長hana和繪畫鬼怪的藝術家陳翊朗，先打個底。

近年伊藤潤二的漫畫以跨媒介呈現，改編成動畫和電影，又在多地舉辦展覽。問伊藤潤二覺得南豐紗廠選擇的漫畫是否適合立體化，他說：「每一部漫畫對我來說都很有意義，所以很高興在香港的展覽中選擇了這些作品。可以平均地選出強調舞台布景的作品和強調人物設定的作品，展覽來說是很適合的選擇。」但他也補充，另有一些其他作品也適合立體化，「我覺得《長夢》、《魔音村》、《呻吟的排水管》也是不錯的選擇」。

在是次體驗展獲選的漫畫中，hana推介《沒有道路的街道》，當中有很多扭曲的場景，以立體方法呈現會非常有趣。南豐紗廠還原了故事中極多眼睛的怪物，從牆上孔洞中偷窺別人生活的一幕，對活在空間狹窄和大數據世代下的香港人來說，是很有共鳴的故事。

下詛咒怪小孩 作者童年原型

到底伊藤潤二這些故事靈感從何而來？他曾在訪問提到，因年紀漸大，靈感比以前少，不知他是否懷念年輕時畫畫的時光？「在不同的時期會有不同的情况出現，通常我從所見所聞中會浮現出一些靈感，再從這些想法把情節聯繫起來。年輕時畫畫的時光當然懷念，希望可以維持當時那種青澀的熱情，繼續畫下去。」

伊藤潤二部分作品以他小時候的經歷為題材，體驗展中《雙一恣意的詛咒》的主角雙一，原型就是伊藤潤二自己。「小時候我的想法很消極，試過想詛咒不喜歡的人。我帶着反省的心情創作了『雙一』這個角色。」。雙一是個古靈精怪的孩子，嘴裏總是含着鐵釘，透過將玩偶釘在樹上來對人下咒。體驗展中雙一釘住的玩偶還會望着觀眾的，非常恐怖。伊藤潤二又補充︰「雖然算不上是自傳，但《隧道奇譚》及《壞小孩》也是以我小時候成長的城市為舞台而創作。」

在雙一下詛咒的樹林裏，還有一隻蜘蛛，就是漫畫中雙一穿起恐怖的蜘蛛服裝到處跑的情節。昆蟲、小動物是伊藤潤二作品中常見的題材，除了《雙一恣意的詛咒》之外，還有少女舌頭變成蛞蝓的漫畫《蛞蝓少女》，伊藤潤二是不是有仔細研究昆蟲、動物的動作和身體？他說：「蛞蝓、蜘蛛和蟑螂都很可怕，但看着相片倒是沒有問題。我會一邊參照相片一邊畫。因為畫漫畫有交稿的限期，所以我不會詳細研究昆蟲。我用一些想像力畫出昆蟲動作，我認為這更容易發揮出漫畫的威力。」

參考日本民間傳說與外國建築

另外一些作品的靈感來自日本民間傳說，《至死不渝的愛》故事中提到「辻占」（十字路口占卜），漫畫中因求愛而忐忑不安的少女，會在十字路口向遇上的第一個人問自己的戀愛會否成功。原來漫畫中這個占卜習俗經過改編，伊藤潤二說︰「《至死不渝的愛》中的辻占習俗，我是看百科全書時發現的，是以前日本實際存在的習俗，但漫畫中的辻占與實際略有不同。按照百科全書的說法，實際的辻占不是直接向路過的人詢問算命答案，而是在路邊偷聽對方的談話，判斷是好是壞。」還有《白砂村血譚》都是以日本民間傳說改編而成。

伊藤潤二亦會參考外國文化和建築，他說︰「日本文化當然很重要，但根據作品內容，我亦會參考外國文化。例如嘗試讓主角像哥德式恐怖故事般，住在西式建築中。」在漫畫《科學怪人》及《憂國的拉斯普金》中，伊藤潤二曾繪畫歐洲及俄羅斯的場景，會不會再畫其他國家和城市呢？「目前還不清楚，但我認為有機會再畫海外場景。」那有機會畫香港嗎？「我之前因為另一個展覽來過香港，但逗留時間不多，也無法到很多地方觀光。香港的話，我從前看過李小龍的功夫電影，我想如果有機會畫香港應該會很有趣。」

熱中繪畫鬼怪的香港藝術家陳翊朗，也是伊藤潤二的粉絲，陳翊朗說鬼怪畫作要給人恐怖的感覺很困難，恐怖與搞笑只是一線之差。伊藤潤二如此回應︰「基本上因為我要畫恐怖的漫畫，光看圖畫就覺得恐怖。然而，人物的台詞和遇上恐怖場景時的反應，畫出來後可能會讓讀者不自覺地笑出來。有時候是刻意的，也有非刻意卻不禁笑出來的場面。但即使不是刻意安排而令讀者發笑，我也不認為是壞事，最重要是令讀者高興。」雖然伊藤潤二已是國際知名的恐怖漫畫大師，但他直言︰「對我來說最困難的是，打從心底覺得恐怖的恐怖漫畫，我到現在還未可以畫得出來。」

恐怖感來源：眼神、線條

陳翊朗指伊藤潤二的作品，單是圖畫已令人覺得恐怖，現時在歐美畫壇都無出其右。恐怖的感覺，可能來自伊藤潤二筆下人物的表情。陳翊朗留意到伊藤潤二繪畫的眼睛非常傳神，他自己畫鬼怪也是由眼睛畫起。不過問伊藤潤二，他卻覺得沒有太多可分享︰「這是關於個人感覺的東西，所以我不能很好地解釋它。 看了不同漫畫前輩老師的作品，受到作品的影響，自己也想畫這樣的漫畫，同時，創作了自己的漫畫人物。」在其他訪問中，他就曾提到參考過前輩楳圖一雄等的作品。

陳翊朗說自己最深刻的角色之一，就有《時裝模特兒》的淵小姐，她臉頰極長，牙齒參差不齊又極尖，這些特徵都給人恐怖的感覺。hana則覺得伊藤潤二作品中密密麻麻的線條也給讀者恐怖的感覺。陳翊朗好奇伊藤潤二創作時是圖畫給人恐怖感，還是人性故事給人心理上恐怖的感覺更重要？伊藤潤二回答︰「兩樣都很重要，但我喜歡能在圖片上展示的恐怖。而當我能畫出心理上的恐怖時，會有獨特的滿足感。」

用黑暗漫畫 緩解黑暗現實

對於漫畫讀者，伊藤潤二說︰「我想讓讀者享受恐怖漫畫的懸疑氛圍。與其嚇倒讀者，不如說我想讓讀者享受『神秘的樂趣』，將人類的黑暗面聯繫超自然現象再畫出來。」他不覺得畫或者閱讀恐怖漫畫會帶來心理負擔，而是相反︰「對於一些人，包括我在內，看到一些因為人類黑暗面而引發的新聞感到厭惡，而我將這種真實的人類黑暗面否定並畫出來，大家在漫畫中或許可以緩解焦慮。」

要營造恐怖感，場景亦很重要，伊藤潤二的作品經常出現扭曲的肢體和建築空間，除了上面提過的《沒有道路的街道》，還有《富江》。大部分人對《富江》的印象是美女主角，其美貌會令追隨者為她做任何事，甚至自殺，這個美女還能夠從殘肢與血液中重生。伊藤潤二想像的方法是︰「圖畫是2D的，可以自由地畫成扭曲，我畫的時候，會反覆嘗試看看如何畫得有趣。與此相比，將漫畫製作成3D便非常困難，而今次的展覽敢於挑戰並以3D形式重現漫畫，我真的十分期待。」

伊藤潤二當上漫畫家前曾任職齒模師，也略懂解剖學。「我本來就很喜歡製作立體的東西，所以我想做一些立體的作品應該會很有趣。」伊藤潤二作品立體化，其實並不常見。南豐紗廠市場總監梁婉玲分享是次合作，所有雕像都要製作迷你樣本，寄到日本由伊藤潤二親自批核。在最後一個展區《富江．鬼屋》的雕塑，連富江手臂的位置、辮子上的蝴蝶結，還有《蛞蝓少女》的頭髮光影，伊藤潤二也會親自指點如何改動，對細節特別執著。伊藤潤二的作品已改編成多種形式呈現，但還有另一件事想試驗︰「我小時候對動畫繪畫很有興趣，也經常畫翻頁書（flip book，パラパラ漫画），如果我能畫這樣的東西會很有趣。」

● 走進伊藤潤二的詭異世界

日期︰即日至10月31日

地點︰南豐紗廠M層The Annex（荃灣白田壩街45號）

票價︰$180

網址︰bit.ly/3zYHTzz

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電郵: feature@mingpao.com

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪