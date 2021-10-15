慢煮乳豬tapas 皮脆如薯片

試業初期，菜牌選擇不多，主力是近廿款tapas，既有經典西班牙菜式，亦有自創新菜，共通點是用靚料，絕非行貨。簡單如傳統的火腿忌廉球，真材實料以炒過的洋葱，加麵粉、鮮奶煮成幼滑而稠身的餡料，再加點火腿粒雪凍，以人手搓成形，蘸麵包糠炸香，外脆內香滑；又好似豬肉丸，用西班牙黑毛豬打成，加入茴香、洋葱碎等，吃得出有肉香，與行貨豬、牛混打的死實肉丸不一樣；番茄醬青口選用成本較高的澳洲新鮮藍青口，隻隻鮮嫩。

改良蒜油蝦 雞湯白酒減肥膩

大廚亦根據香港人口味來改良菜式，比如平日吃慣的蒜油蝦，就是用蒜油浸蝦仁，好吃但油量驚人；大廚改用越南虎蝦，個頭大，且保留蝦頭，讓客人吸吮鮮甜蝦膏。同時在煉煮蒜油時加入小量雞湯和白酒，湯汁就不會太過肥膩。

主菜方面，經典的西班牙海鮮飯當然有供應，但記者更推介八爪魚腳。八爪魚慢煮後浸泡在香料水中，上枱前以火槍炙一下，入口香軟，又保留八爪魚獨有的嚼勁，蘸點蒜蓉蛋黃醬及紅黃椒洋葱汁，用來下酒，很好！

吃西班牙菜不得不吃乳豬，乳豬原隻送來，先斬件塗抹上香料，再慢煮10小時備用。到客人落單，就入爐焗半小時，再用煎鍋將外皮煎邊，方可上碟，前後要製作40分鐘。吃時拌以法式乾雜菌豬燒汁，外皮脆卜卜，肉質鬆化，再飲杯Sangria，是周末的最佳節目。

● Casamigos

地址：銅鑼灣駱克道487至489號駱克駅3樓

查詢：2448 3888