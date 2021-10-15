炮台山食買玩一日遊 東岸公園 蜎入「維港」睇日落

趁新公園開放，假日不妨到這區走走，發掘炮台山好吃、好買、好玩的地方！

大人「字裏」打卡 小孩「賽車」

政府近年積極開放維港海濱用地，最新開放的一段位於東岸公園主題區，佔地約9800平方米。論公園最「搶Fo」景點，必屬「VICTORIA HARBOUR」這15個英文字母。記者憶起疫情前外遊，看到首爾、阿姆斯特丹的地名地標，那時已心想，香港可否也做類似的打卡位呢？這個面向維港的藝術裝置《香港之光》，長約40米、高約3米，由註冊建築師黃鋈暉及團隊成員林熹敏操刀，結合中國傳統窗櫺及屏風工藝，以全直線、空心的字形設計，鼓勵大家走進字母之間互動打卡。記者所見，作品前人頭湧湧，打卡方法各有特色，有人攝入「I」字中間，有人從小方格鑽出，充分融入字母中。一到晚上裝置會亮燈，呼應維港對岸的夜色。若雨後來訪，更可運用地面積水，拍攝出港版「天空之鏡」的效果。

至於公園入口附近，以座椅、人造草地、遮陽設施為主。公園設有兒童平衡車空間，地面髹有紅色賽道，貫穿5道搶眼的黃色門框，猶如一個小型賽場。場內不止有小朋友踩平衡車，偶爾還有人踩單車、玩滑板，但場內其實掛有橫額，建議大家收起滑板。另外，因平衡車空間無圍欄分隔，經過時要留意路面。公園除了歡迎大小朋友，亦歡迎繫上繩帶的毛孩到訪。

東岸公園另一焦點，是維港內首條開放予公眾的防波堤，長約100米，走在上面，有種置身海中的感覺。防波堤兩旁不設圍欄，海景無遮無擋，坐在堤上的木椅，看着波浪起伏，愜意得很。走到盡頭，是外形酷似「巨蛋」的中環灣仔繞道東面排風口，蛋下可幾乎零死角地欣賞維港景色。黃昏時可盡覽落日景致，入夜後華燈升起，又可觀賞對岸夜景。不過，觀景時必須注意安全，防波堤兩旁僅有矮石壆，散步時更要小心地面隆起的黑色照明裝置，小心絆倒！

東岸公園主題區（第一期）

地址：天后屈臣道至興發街

前往方法：從港鐵炮台山站步行約7分鐘

開放時間：24小時 ●

「翻生」舊商場 看書歎果乾

炮台山京華道的富利來商場，從「死場」翻生變文青商場的故事，大家或者都聽過。這一年來，愈來愈多小店加入，類型愈來愈多元化。

吃過「阿比．手造」店主Abey的風乾水果，才知果乾不只有超市貨那種果味欠奉、過度煙韌的口感，反而可如薯片般透薄香脆，又嘗到自身甜味。這裏的果乾以新鮮水果風乾，蘋果乾、奇異果乾、橙乾等口味都有，當中最受歡迎的是菠蘿乾，清甜又薄脆，讓人停不了口！店內另一「名物」是一支支夾有果乾的波板糖，有6種口味，士多啤梨、橙味最受小朋友歡迎，而大人的話，Abey推薦青檸味，會嘗到一陣話梅味，非常特別；薑味波板糖的粒粒薑粒散佈在透明麥芽糖內，有如星空一樣，味道有點像番薯糖水。

書店不賣不借不漂

富利來29號舖不易定義，這裏放滿一店子書，卻不賣不借不漂，只讓人在這裏閱讀。足跡書房店主Map形容這裏為「驛站」，一個讓香港人閱讀、加油、再上路的地方。Map相信書本蘊藏巨大力量，於是在社會氣氛低迷時，膽粗粗地開書房，希望讀者可從書中帶走一點東西，離開後追尋自己想走的道路。店內藏書都由有心人捐贈，以文史哲、心理書籍為主，亦有漫畫、小說、英文書、字典等，種類豐富，偶爾更會找到一些市面上少見的舊書。Map取出泛黃的《倚天屠龍記》、《絕代雙驕》，小小一本袖珍得很，原來已出版了逾40年！

父子檔舊物店 欣賞古玩名表

的確，開店不一定只為賺錢。例如專售舊物的富燁，父子檔店主之一的兒子阿King指，當初開店只想讓爸爸退休後打發時間。店內舊物沒有刻意從外邊蒐購，大多是爸爸富哥的多年收藏，店內有售1970年代的勞力士、天梭等品牌的機械表，還有英國學校的畢業戒指、中古Tiffany & Co.的純銀手鐲等。不過，這裏並非每件舊物都出售，有些只是公諸同好觀賞。好像有百年歷史的純銀袋表鏈，每個銀扣上都刻有精細的獅子標記；又如1970年代恆生銀行的開戶禮物——獅子錢罌，與匯豐獅子很相似，非常墜手。

阿比．手造

地址：富利來商場1樓20舖

查詢：6469 0533

足跡書房

地址：富利來商場1樓29舖

Instagram：traces_of_books_

富燁鐘錶珠寶古玩店

地址：富利來商場1樓49舖

Instagram：futime.shop ●

入小巷講咖啡經 尋找姜濤戰衣

從北角Café hopping到炮台山港鐵站附近，拐入小巷，白色牆身的咖啡小店Coffee Obsession甚為搶眼，店內飄揚陣陣咖啡香，老闆客人熟絡地交流咖啡經，造就社區咖啡店的日常風景。

Coffee Obsession選用單一咖啡豆，以淺度烘焙。老闆Lucas指單一豆加淺炒最為考驗手藝，但他對咖啡有種執著，想藉此讓每個客人都嘗到咖啡最純粹的味道。單一產地濃縮咖啡是這裏的招牌之一，選用哥倫比亞咖啡豆，經水洗處理，入口果香較重，喝到末段口腔留有柑橘、甘草餘韻，容易入口。特色咖啡Black Magic無論外貌、味道都酷似黑啤，表面的泡沫綿密順滑，咖啡味醇厚不澀。咖啡愛好者亦不能錯過手冲咖啡，因為老闆經常購入不同地方的罕有手冲豆，並且頻繁轉換，之前曾有危地馬拉、巴拿馬以至台灣阿里山的咖啡豆！Lucas分享，「品味手冲咖啡，最重要嘗出高溫、中溫、低溫的味道變化」。下次享用時不妨悠閒慢歎，感受不同溫度下的咖啡風味。

不好咖啡的，可一嘗粉紅漸層的Lemonade。它以兩種檸檬製作，取青檸的清甜與檸檬的酸味，加入紫蘇葉煮成的糖水和tonic水，層次感豐富，延長清爽甘甜的餘韻。Coffee Obsession的烘焙糕點貴精不貴多，老闆推薦威士忌芝士蛋糕，定期轉用不同威士忌，採訪當日試吃的蛋糕帶有淡淡朱古力威士忌香，芝士味不過於濃膩，讓人忍不住一口接一口。

古著拆件拼合服裝 「姜糖」來尋寶

另外，前往東岸公園時路經一間服裝店，入內才發現是本地元祖古著店美華氏。美華氏自1990年代起專營特色古著，亦有自家古著再造品牌First Edition，將古著物料拆解，再組成不同的產品，如漁夫帽、零錢包、和服外套（Kimono）等。不說不知，姜濤都穿過美華氏以牛仔布拼貼的Kimono，店主Jacky笑言不時有「姜糖」來尋找此物。

Coffee Obsession

地址：北角艇街4至8號京都大廈地下E號舖

查詢：6605 6200

美華氏（天后分店）

地址：天后屈臣道15號維多利中心

58號地舖

查詢：2802 6886 ●

文：張淑媚

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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