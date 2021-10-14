show case：意大利設計師Antonio Marras 來自撒丁島的創作泉源

生於1961年，現年60歲的Antonio Marras早在1987年投身時尚行業，1996年初次受邀到羅馬舉辦時裝展，直至1999年其自家品牌正式進駐米蘭時裝周。在2004至2011年，他擔任LVMH所屬品牌Kenzo的創意總監，這段時間算是Antonio Marras最多產和風光的日子。經歷30多年在時尚界的浸淫，從後起之秀到成為意大利時裝界的中堅分子，近年專注自家品牌的他，依然為自己熱愛的設計工作默默耕耘，Antonio Marras的名字，實在值得人們牢牢記住。

日式剪裁 增添多樣文化

若談及他的創作風格，就不得不提他的出生地和成長地——意大利撒丁島（Sardinia）。這個位於意大利半島西南面、地中海西部的島嶼，擁有悠久歷史及深厚文化，孕育出美學與一絲不苟的工藝，深深影響Antonio Marras的設計風格。縱然因工作關係要經常出差，他卻沒有選擇將品牌總部遷往米蘭或其他意大利內陸城市，依然居住在撒丁島，並在島上城鎮阿爾蓋羅（Alghero）設立工作室，好讓自己及家族成員在地參與創意工作，只因他認為撒丁島是自己力量的泉源。

愛家的Antonio Marras，向來喜歡充滿實驗的設計，常透過周遭事物如藝術、音樂、舞蹈、戲劇和電影等汲取養分，並以自己的一套獨特設計語言，呈現出跨文化和時代的感覺；融合本應不相容的裝飾和細節，完美配合他喜愛講述的身分、流放、多元文化、世界以至信仰等主題。其2021秋冬系列靈感就來自撒丁島和其家庭部落，反映在手工精湛的花邊和刺繡設計上，輕易令一件原本屬於街頭服的連帽衛衣因為帽邊刺繡而變得高貴華麗。如此具濃烈裝飾的設計效果顯著，在正裝上亦然：短身格仔西裝褸飾以茂密花卉刺繡，再配以刺繡花裙或蕾絲裙襬長裙，傾瀉浪漫詩意。系列外套除了玩味的拼湊剪裁外，還有類似Kimono的日式剪裁，但因為同樣飾以花邊和刺繡，與洋裝沒有半點違和感，反而微微增添了多樣文化。

工匠人手製作家品

值得一提的是，在Swank為Antonio Marras開設的期間限定店中，包括多件獨家發售的限量版外套，有的更是只此一件的free size款式。限定店同時推出由撒丁島工匠全人手製作的Casa Marras家品系列，包括陶瓷盤子、花瓶、牆紙和藝術牆貼花等，主題是Antonio Marras創作的拼貼插圖「Fratelli Pois」，雖然與時裝衣飾設計並不相同，卻也透露了設計師心底的異想世界。

● 查詢：Swank 2868 6990（中環店）

文：溫兆明

模特兒：Ann P.（Model Genesis）

化妝及髮型：KK

編輯：陳淑安

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