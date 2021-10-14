the buzz：品牌疫下業務增長 鞋履生力軍 踏破高山低谷

Canada Goose聲稱自己的出品專門為地球上最惡劣的條件而製造，事實上其產品亦深受專業人士包括極地探險家的推崇，生產的禦寒服裝有口皆碑，更不時與時尚品牌或設計師合作聯乘系列，務求成為一個功能與時尚兼備的品牌。

專業雪靴vs.日常登山靴

1957年成立的Canada Goose雖有64年歷史，但今年11月11日才首次推出首個鞋履系列，當中包括兩個男女鞋款，分別是具專業功能的Snow Mantra Boot雪靴，和適合遠足或日常穿着的Journey Boot登山靴。兩款功能與外形兼備的鞋履，除了製作嚴謹，還貫徹品牌「心向無界」（#LiveInTheOpen）的理念，意謂「讚頌每個人的自然本質，並鼓勵人們放低成見地自由表達」。品牌亦隆重其事，為首個鞋履系列找來別具心思的廣告代言人，他們分別是碧咸之子，現為職業足球員的Romeo Beckham、加拿大藝術家暨原住民權利活動家Sarain Fox，以及土著民族活動家和前NHL冰上曲棍球員Jordin Tootoo。

Dani Reiss視首個鞋履系列為品牌64年歷史中的一個重要里程碑，他認為系列把奢華與功能的平衡推到極致，是實踐品牌核心價值的最佳例子。

．問：明報life&style

．答：Dani Reiss

問：The Snow Mantra Boot和The Journey Boot的設計中，怎樣融合了品牌標誌的外套功能和風格呢？

答：我們進入鞋類市場是具有優勢的，因為品牌以獨特的價值主張，致力製造功能卓越的產品。我們的出品處於功能表現和時尚風格的交匯處，產品可以滿足甚至超越了城市或者嚴寒極地的需求，這些特質同樣帶入到我們的鞋類產品裏。

有如我們的服裝一樣，我們的鞋類產品的設計功能至上，要在適當的時間和地點發揮作用，採用優質材料和一流的工藝製成。為此，我們用上類似設計外套和服裝的方式去設計鞋履，先從品牌60多年的檔案中尋找靈感，以設計帶出關聯。例如我們會從品牌標誌的產品Snow Mantra Parka大衣開始，它被譽為地球上最溫暖的外套，設計具功能性，能承受最惡劣的天氣。正是這種一絲不苟、以功能為導向的智能設計，推動了Snow Mantra Boot的誕生，它是一款綜合功能的靴子，可提供卓越的保護和保暖，在組件、材料和創新方面都提供最佳性能。

Snow Mantra Boot亦啟發了Journey Boot的靈感 ，這是一雙具有類似功能，而又適合遠足或日常穿着的鞋履。Journey Boot是一款性能主導的豪華登山靴，本質上與我們品牌的DNA完全脗合。

通過齒輪測試 全球專家驗證

問：鞋履產品向來在消費巿場中十分吃香，為何到現在才推出第一對登山靴？會繼續推出不同種類的鞋履嗎？

答：我們傾向對每類產品都要胸有成竹，能夠符合品牌高質量的標準才會將它推出市場。例如憑藉品牌60多年的傳統和經驗，從對抗嚴峻環境而設的服裝開始，發展到輕量羽絨和便服，繼而推出鞋類產品，一步一步做到「從頭到腳」的優質產品。

品牌的鞋類產品開發要從3年多前說起，首先我們在2018年收購了Baffin（加拿大一個戶外鞋履品牌），從而建立了鞋類產品的專業知識；再建立一支由世界一流的行業領導者組成的執行團隊，負責對鞋類產品研究、規劃、實驗、設計和作最後的產品測試，其中最後一步是通過齒輪測試（gear testing）來得到全球專家的驗證。齒輪測試是我們品牌的基礎，在專家驗證前，我們不會將任何產品推出市場，以確保產品符合高標準和功能的要求。

我們在全球找來超過40個冒險家、科學家和影視工業的專業製作人等，讓他們在6個月時間裏步行數百英里，作為對我們的鞋類產品的終極測試。 他們要在不同地形、廣泛的溫度和天氣條件中測試，從而提供關鍵意見來圓滿鞋履的最終設計。當我們在鞋類產品上得到傑出成就和口碑，就會再作進一步的發展，提供其他符合卓越品質的鞋類產品。

採用負責任皮革

問：可持續發展是Canada Goose的品牌價值，它會應用於鞋履設計嗎？

答：我們的鞋履採用負責任採購的皮革，這是業內常用的高品質功能鞋履的耐用材料。我們還會不斷以一種對世界有益的方式創新——無論是通過引入新材料、面料或工藝，以確保產品符合消費者的需求，同時仍然忠於我們功能至上的承諾。

問：有沒有考慮擴展產品線，推出其他與品牌理念相同的產品？例如野外用品？

答：隨着我們不斷擴展到氣候更加多樣化的不同市場，在過去10年裏，我們一直擴大品牌的產品類別，例如推出輕量羽絨服、雨衣、風衣和便服等，包括針織品和羊毛製品，在短短4年內，將服裝發展成為一項有意義和價值的業務，預計本財政年度的銷售額將超過4500萬美元（3.5億港元）。輕量羽絨是我們另一個成功例子，該類別預計將佔我們業務的20%以上。

此刻，我們相信鞋類產品將取得巨大成功，並預計它將會成為業務中的一個重要部分。

問：品牌最近分別在台灣、澳門開設專門店，在疫情依然不明朗情况下，何以有如此進取的決定？

答：雖然世界上仍存在如此多的不確定，但我們專注於我們所知道的。在2021財政年度的第3和第4季度，我們有破紀錄的增長，業務正式從復蘇轉向增長。我們在當前的財政年度也看到了一個強勁的開端，所有區域的收入都有顯著增加。亞太地區的消費者對品牌充滿熱情和高度認受，原因是我們是一個有故事內涵又能讓穿者有深刻體驗的品牌。我們在亞太地區的進程還是剛剛開始，相信這個市場在未來一段長時間仍然很有潛力。

● 查詢：Canada Goose 2342 8121 （ ifc店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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