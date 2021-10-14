懷舊梅子蒸蟹 啖啖肉酸甜冶味

生記開業至今，一直不變應萬變，由已故的第一代老闆黃戴生，到退而不休的黃老太，再到第二代黄立仁，仍堅持每日親力親為，走遍多個魚市場及菜檔購買最新鮮的食材，再交到大廚手上，以傳統烹調方式煮出家常風味的時令小菜、老火湯，像鹽焗雞、泥鯭粥等都是多年的招牌菜，吸引街坊以至達官貴人成為座上客。

生記屬於家常，金紫荊生記粵菜廳則是精品，是延續總店傳統的升級版。入行39年、加入生記3年的集團行政總廚洪家種說：「兩間店的餐牌各有不同，總店保持原來的味道，仍有豬膶等菜式，新店則沒有供應。這裏做更多用靚料、更花工夫的菜式。」名貴菜式如「烏龍吐珠」，即原條遼參伴燕窩手打蝦丸；煎魚菜式也特別選用海馬友，簡單以海鹽及葱來調味；又選用黑毛豬來做叉燒，並以法式Crème brûlée做法來燒製。餐廳亦因位處國際展覽場地，增加了適合外國人口味的辛辣菜式，如麻辣澳洲和牛粒等，另有素菜餐牌。

雞蛋焗魚腸 先蒸後焗夠香脆

不過，在生記的招牌下，有些賣足45年的經典菜式，來到新店還是不能缺席，像黃老太梅子蒸蟹、懷舊雞蛋焗魚腸。黃老太梅子蒸蟹所用的鮮蟹必定是老闆親選，必須預訂；用上黃老太自家製的梅子醬，以及生、熟蒜粒來蒸，鮮味的蟹混合天然酸甜味的梅子，兩者非常匹配；總店的客人喜歡另點煎米粉蘸汁同吃。至於懷舊雞蛋焗魚腸，洪師傅說是徇眾要求放在新店餐牌，「鯇魚腸送來，我們先開腸洗乾淨，現在的魚腸較肥，要多花工夫冲洗；再用果皮、薑煎香，減少腥味。然後將魚腸、叉燒絲、老陳皮、油條、蛋、芫荽全部放入鉢中，先蒸15分鐘，再焗15分鐘，令它面層脆身」。除了懷舊菜式，新店更增加連總店都吃不到的午市即點即蒸點心，如有荔芋天鵝酥、馬拉糕等傳統款式；另有午市套餐，可一嘗生記的家常小菜及老火湯。預訂新店晚市堂食（4位起），每枱送上陳年花雕醉鮑魚一客。同時為慶祝總店45周年，凡到新店午餐或晚餐，憑單據到總店享用晚市堂食（4位起），可獲贈生記王牌三寶：椒鹽鮮魷、生炒骨、泥鯭粥的其中一款。

● 金紫荊生記粵菜廳

地址：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心博覽商場

查詢：2582 7729；5697 3088（WhatsApp）

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