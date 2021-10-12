多元導航：打機有節制 做精明「課長」

「課金」原是日文，意思是收費，後來演化成玩家在遊戲中付費的意思。尤其在手機遊戲極之盛行的今天，當中不乏免費下載加額外收費的遊戲，當你問問身邊親友，你會發現總有一兩個「課長」在左近。根據我們理財社工的前線服務經驗，年長如家長，年少如小學生都有課金經驗。不過，不少對電子遊戲缺乏興趣的人或會認為，打機已相當浪費時間，課金更是不可理喻的愚蠢行為。

其實，打機課金只是一種消費娛樂方式，本質上與「行街睇戲食飯」無異，目的都是讓人得到愉悅與滿足感，亦是解悶放鬆的休閒活動。相信偶爾和朋友去逛逛商場、到戲院觀賞新上映的荷李活大作，以及吃頓豐富的酒店自助餐，並非浪費時間和愚蠢吧？只是「打機」這行為在很多人眼中存在相當負面的印象，所以課金才那麼不可接受。

事實上，在不影響原有的生活方式下，偶然打打機也是樂事一樁。若在適可而止的前提下，課金則只是其中一種消費行為罷了。正如近年一些港人會以「課金」來形容付費支持自媒體和網絡創作人，付費予串流影音平台，例如Netflix、Apple TV+、YouTube Premium等，可見打機課金，並非如此邪惡。

說到這裏，各位課長是否已急不及待把本文轉發給你的家長或伴侶，振振有詞地說：「理財社工都話打機課金無問題呀！」請你慢慢閱讀下去。

打機課金比實體消費 更易泥足深陷

的確，打機課金比起一般實體消費行為更容易令人泥足深陷，不經不覺就會「愈課愈多」而不自覺。相信各位課長也會留意到，那些包含內購功能的遊戲，常常彈出一些相當吸引的「奇遇禮包」、「限時優惠」、「購點回贈」等。這些都是眼所能見，吸引大眾課金的方法，但其實遠不止於此，遊戲開發商城府之深，或許是你我未曾想像過。

2017年美國專利及商標局曾通過某遊戲公司巨頭的申請，那便是一個吸引玩家課金的機制。首先，公司會收集玩家的資料和遊戲數據，看看你特別留意哪些角色或裝備（例如角色A），以了解你想買什麼，然後就會在遊戲配對時刻意為你匹配與角色A對戰，讓你更深刻體會他的優勢，令你更心動想買下此角色。你以為事情這就結束嗎？而當你真的買下角色A，遊戲系統就會為你匹配更有利此角色的場景，令你更易獲勝。這樣你就會覺得：「角色A真是物有所值啊！」讓課金更為合理。雖然該公司及後澄清，這專利只作測試用途，但親愛的讀者，你會相信嗎？若玩家能細心去留意遊戲內的細節，便會發現真的是引導人去「愈課愈多」！

打機課金只是一種消費娛樂行為，但同時也很容易演變成沉溺行為。所以，家長和師長大可坦然面對兒童及青少年的課金行為，從中一起探討當中的理財觀念，教導如何有節制地打機及精明地課金。若一開始便視打機課金為「洪水猛獸」，反而容易損失跟他們溝通的機會，適得其反。至於各位課長，你懂的，不能盲目無止境地課下去，生活不應只有打機，為自己發展更多樣的興趣和技能，人生就會變得更精彩。若你身邊有人打機課金至成癮，就應勸喻對方尋求專業人士協助。如有任何因財務壓力受到情緒困擾的問題，歡迎與我們理財社工聯絡。

文：姚紹樑（香港家庭福利會認可理財社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

[Happy PaMa 教得樂 第367期]