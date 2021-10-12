感講你知：怎樣才能養成好習慣？

信念是建立習慣關鍵

1. 把習慣的焦點放在成為「怎樣的人」

想像兩個在溫習的孩子，第一個說：「我想在數學考試得到高分。」第二個說：「我的目標是成為一個擅長數學的人。」你認為哪個更有機會能自發地養成溫習數學的習慣呢？答案是第二個。因為第二個孩子有着更遠大的信念，而信念往往是建立習慣的最重要關鍵。當我們想幫助自己或孩子改變某個習慣時，經常都會把重點放在達成什麼結果，例如減肥或成績進步，卻忽略了背後更重要的「自我認知」，這樣促成的，往往只是行為，很容易過一段時間便消失，無法持久。因此，如果想建立一個習慣，我們首先可持續地問自己一個問題：「我想成為怎樣的人？」舉例來說，對一個寫作的人來說，焦點並不在於「寫一本書」，而是在於「成為一個分享生活和經驗的作家」； 對一個做運動的人來說，焦點並不在於「每星期做兩小時運動」，而是在於「成為一個健康的人」。有了信念，習慣才能依附在其之上，建立習慣的過程，其實就是實現信念的過程。

2. 習慣由「容易重複」開始

人的動機是做容易的事，當在兩個類似選項中選擇時，我們都傾向花費較小氣力的那個。換句話說，我們的每個行動，都需要動用我們的「能量」，所需要的能量愈多，我們做那件事的阻力也會愈大。當我們一開始把習慣的要求調得太高，例如每天花5小時溫習，我們和孩子都會容易感到畏懼和無力，習慣也因此難以養成。我們愈能減少一開始所需的能量，養成習慣的機會便愈高。

運用「2分鐘法則」 毋須費力

當然，這裏的意思並非讓我們只做容易的事，而是要盡可能地讓那些「長期下來對我們有益」的行動在開始階段時毫不費力。要達到這個目標，我們可以嘗試運用「2分鐘法則」，把每個想孩子養成的習慣都縮減成2分鐘版本，例如「每天看一本英文故事書」變成「看一頁」，「每天畫一幅畫」變成「畫一個圖案」，「把衣服摺好」變成「摺一件上衣」等。一旦我們開始做良好的行為，要繼續下去就會變得容易，我們可以在過程中慢慢增加難度，但當中的關鍵依然是「見好就收」，讓孩子感覺持續地做這件事「不太費力」，這樣他們才不會覺得是一件苦差事，並漸漸養成習慣。

當然，習慣的改變也取決於周圍的環境，例如如果想培養孩子閱讀和寫作的習慣，可以把鉛筆、白紙、書本放在書桌附近顯眼且隨手可以取得的地方，並把iPad、遊戲機等「誘惑」放到孩子平時不容易看到的地方，讓好習慣的提示顯而易見，壞習慣的提示隱而不見。

一個習慣的小改善在一開始可能意義不大，但當多個小改變持續疊加時，我們突然發現，堅持好習慣好像遠比想像中容易，成為自己理想中的人也不再遙不可及，這也正是「社交情緒教育」的核心理念之一，當中的要訣在於把習慣的焦點放在成為「怎樣的人」，同時起動時要毫不費力。希望我們都能養成好習慣，在生命中不斷尋求進步！

文：郭梓樂（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介﹕註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

[Happy PaMa 教得樂 第367期]