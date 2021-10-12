半個瑞典人：瑞典解禁了

酒店請市民食蛋糕 與員工起舞

大酒店和好些公眾場地都如重新開張般大事慶祝，請市民食蛋糕，歡迎進來大堂與員工起舞等，是久違了的熱鬧氣氛。年輕人興奮期待10月第一個周末，再結隊去踏舞池，拜拜「禁舞令」，令這個雨下不停的初秋熾熱起來。

其實自從9月初，大集團如Volvo總部都逐漸回復辦公室上班，所有高中也回校上課，紅燈前再次出現停下的車龍，電車巴士商店寥寥可數的人戴口罩，周末市中心的咖啡館回復客滿，讓我知道瑞典人都急不及待重拾正常生活了。

孩子們的課外活動也返回軌道了，但學校和活動中心等地方仍然勸喻家長別進入樓宇內，大人們也一直合作。春天時分，小提琴課都在網上上課，空手道會的導師一直努力堅持訓練，整個夏季都在室外上課。孩子們如果有流鼻水喉嚨痛發燒等症狀，就需要留在家中，這是瑞典政府一年半來的指引；最近添了一項，建議有症狀的6歲以上孩子去做檢測。

沒踏入學校半步 班主任也沒見過

回想小女兒整個3年級，我們也沒踏入學校樓宇半步，連她的新班主任也沒見過。現在有鬆了一口氣的感覺，起碼見到圖書館都將桌椅搬回原位，讓小女兒不用再蹲着翻書，讓街坊老人家再能入去聚腳看報聊天，這些社區脈搏是很可貴的。

我也在社區游泳池重開第一天急着進去。關了大半年兼全新裝修，自動鎖儲物櫃又靚又闊，最令人感動是不再需要自備古法掛鎖了。幾個嬸嬸婆婆跟我同樣興奮，身旁那人邊穿泳衣邊跟我笑說：「好先進呢！」我開心回她：「之唔係！」

到底是群體動物的我們，所謂的圍爐的確取到好多暖。但願這個秋冬，人類平平安安，尤其好人們。

文：周游

作者簡介﹕移居瑞典的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第367期]