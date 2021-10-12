家教明言：新學年適應「早」一點

建立「早」睡習慣

別小看早睡的重要，學生在暑假時可能習慣了晚睡，重回校園就必須重新調校生理時鐘。我在校門迎接學生上學，他們的精神狀態一目了然。睡得不夠，不單讓學生在上課時難以專注，更容易出現情緒問題。因此，家長們讓孩子晚上好好安睡，是展開美好學年的第一步。

「早」享親子時光

大家早點上牀，便可早些享受親子時光。家長可以和孩子分享一個牀頭故事、童謠，又或是聽聽他們分享一天的校園生活、談談在學校認識的新朋友等。我相信，每個小朋友都渴望家長可放下工作和手機，專注於他們的小世界，哪怕只有15分鐘。

「早」起做準備

早點起牀，做好上學準備，便不用趕忙得七手八腳，也能讓孩子對全日的學習生活更有安全感，並有更平靜的心靈，享受一天的校園生活。

「早」餐不可缺

家長們別輕看早餐。首先早餐能讓小朋友有足夠的養分去展開一天的思考和活動，而且疫情下得半天面授課，學生要待放學回家後才可以吃午餐，進餐時間一般都比全日制時推遲了，所以吃早餐便很重要。

「早」一步溝通

小朋友進入新環境，最了解他的適應狀况，一定是爸媽和班主任。我鼓勵家長主動地跟班主任多溝通，不要錯覺地以為，一定要有事投訴才找班主任。事實上，跟班主任分享一下孩子的成長，又或是對教師的照顧表達謝意和欣賞，也是家校溝通的好開始，同時亦讓教師們在新學年得到更多正能量。

祝願學生、家長和教師們都有美好難忘的新學年，讓我們一起成就孩子的成長。

文：鄭家明（亞斯理衛理小學校長）

作者簡介﹕全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

[Happy PaMa 教得樂 第367期]