好去處：搭纜車坐開篷巴士賞美景 慢活周末 捕捉日落

【明報專訊】爸媽們也許曾計劃過帶小朋友去看日落，但只要稍為理想的觀賞位置，交通也不太方便，對非自駕家庭來說，的確頭痛。不過這個10月，大家不但可以用一個輕鬆的方法去享受夕陽之旅，更可以一次過乘搭纜車及開篷巴士，化身遊客，以另一角度欣賞香港美景！（註：模特兒因拍攝需要暫除口罩）
文：顏燕雯、小模特兒：Karia Ho
近一兩年，大家都習慣在假日放慢腳步，發掘香港各區的絕密景點，趁着踏入秋季，昂坪360與Big Bus Tours特別為大家策劃了一條特別路線，讓大小朋友可以先坐纜車遊覽昂坪，再夾好日落時間，坐上開篷巴士欣賞夕陽，過一個愉快的周末！
活動一 搭纜車遊昂坪市集
活動套票包括昂坪360來回纜車門票和單程巴士票，纜車方面可選擇標準車廂或水晶車廂，而且不限乘坐時間，大家可於早上或是中午過後到昂坪市集行逛。
活動二 互動遊戲 纜車睇真啲
逛巿集時，別忘了到新開的纜車探知館！這是一個以纜車為主題、娛樂與學習兼備的常設展覽館，內有多個不同的互動遊戲及展覽區，詳細介紹昂坪纜車的歷史、結構和興建背後的故事等，爸媽和小朋友一起參觀，就如上了一課有趣的STEM課程！
開放時間：上午11:00至下午5:00
入場費：成人$60，3至11歲小童$30；憑當日纜車票加購$20
活動三 坐上觀光巴士 追逐夕陽
遊玩完昂坪巿集後，是時候回程坐巴士了！由於每天日落的時間也有不同，為了讓大家能掌握最佳景觀，巴士開出的時間也會因應日落時間而調整，大家記得於到訪當日向售票處職員查詢，以免錯過開車時間！
■INFO
「360纜車．敞篷觀光巴士黃昏遊」套票
內容：來回纜車門票及一程敞篷巴士黃昏遊
日期：10月15至17日、22至24日、29至31日（逢周五、六、日），每日一班（最少於出發一日前購票）
收費：360纜車標準車廂成人$283，3至11歲小童$158；水晶車廂成人$363，3至11歲小童$238
巴士候車地點：昂坪360東涌纜車站地下停車場
巴士開車時間：下午5:10至5:20（巴士開出時間將因應日落時間而調整，可於到訪當日向售票處職員查詢）
查詢：3666 0606
備註：乘客可於東涌纜車站售票處憑即日來回纜車門票以優惠價$48升級至「360纜車．敞篷觀光巴士黃昏遊」套票
[Happy PaMa 教得樂 第367期]