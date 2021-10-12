好去處：搭纜車坐開篷巴士賞美景 慢活周末 捕捉日落

文：顏燕雯、小模特兒：Karia Ho

近一兩年，大家都習慣在假日放慢腳步，發掘香港各區的絕密景點，趁着踏入秋季，昂坪360與Big Bus Tours特別為大家策劃了一條特別路線，讓大小朋友可以先坐纜車遊覽昂坪，再夾好日落時間，坐上開篷巴士欣賞夕陽，過一個愉快的周末！

活動一 搭纜車遊昂坪市集

活動套票包括昂坪360來回纜車門票和單程巴士票，纜車方面可選擇標準車廂或水晶車廂，而且不限乘坐時間，大家可於早上或是中午過後到昂坪市集行逛。

活動二 互動遊戲 纜車睇真啲

逛巿集時，別忘了到新開的纜車探知館！這是一個以纜車為主題、娛樂與學習兼備的常設展覽館，內有多個不同的互動遊戲及展覽區，詳細介紹昂坪纜車的歷史、結構和興建背後的故事等，爸媽和小朋友一起參觀，就如上了一課有趣的STEM課程！

開放時間：上午11:00至下午5:00

入場費：成人$60，3至11歲小童$30；憑當日纜車票加購$20

活動三 坐上觀光巴士 追逐夕陽

遊玩完昂坪巿集後，是時候回程坐巴士了！由於每天日落的時間也有不同，為了讓大家能掌握最佳景觀，巴士開出的時間也會因應日落時間而調整，大家記得於到訪當日向售票處職員查詢，以免錯過開車時間！

■INFO

「360纜車．敞篷觀光巴士黃昏遊」套票

內容：來回纜車門票及一程敞篷巴士黃昏遊

日期：10月15至17日、22至24日、29至31日（逢周五、六、日），每日一班（最少於出發一日前購票）

收費：360纜車標準車廂成人$283，3至11歲小童$158；水晶車廂成人$363，3至11歲小童$238

巴士候車地點：昂坪360東涌纜車站地下停車場

巴士開車時間：下午5:10至5:20（巴士開出時間將因應日落時間而調整，可於到訪當日向售票處職員查詢）

購票網址：webstore.np360.com.hk

查詢：3666 0606

備註：乘客可於東涌纜車站售票處憑即日來回纜車門票以優惠價$48升級至「360纜車．敞篷觀光巴士黃昏遊」套票

[Happy PaMa 教得樂 第367期]