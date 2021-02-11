本周FOCUS．採訪手記：哪怕起步比人慢

全班考尾3的成醫之路

香港家長經常有一個迷思，總覺得孩子一定要考入名牌幼稚園，升上神級小學、中學，才能穩奪大學入場券，出人頭地。但這是唯一的成功公式嗎？至少陳鳳英的成醫之路並不是這樣。生於1970年代的她，父母是魚販，目不識丁，一家9口住在300呎「劏房」裏。作為基層兒童，小時候念的是街坊幼稚園、屋邨小學，而且成績並不標青，「讀小學時，全班43人，我考41，老師說我不會入到一間好中學」。

感激中學老師的提攜

陳鳳英升上一間極普通的中學，但多得教師沒有「睇死」她，還不斷發掘其強項，「老師發現我運動好，於是讓我做運動員；見我口才不錯，又讓我去玩辯論」。漸漸地，她把從課外活動獲得的自信心帶到學業上，成績突飛猛進。

回頭望，陳鳳英說很感激當年願意提攜她的中學老師。她覺得做家長的也應如此，「外界太多無謂的壓力、比較了，做家長的，應該是為孩子『擋』，保護小朋友的自尊，而不是再落井下石，折磨他」。她深信，正如《龜兔賽跑》的故事，只要自信心不滅，哪怕是起步比人慢的龜，一樣會有衝線的一天！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第367期]