日本「香道」塑造甜美生活

日本人用香歷史悠久，香從中國傳入後落地生根，自成一「道」，與茶道、花道並列三大雅道。「漢礼」專營多款香品，負責人許思思解釋，香道其實是品香遊戲，香藝師會在香爐放入不同的香木，賓客聚集一起輪流細意品味，猜猜香氣屬於哪種香木。「所謂香道，就是將過程儀式化，當下專注做那件事。」

如同茶道和花道，香道有一套禮儀規範，例如與會者禁用香水或帶有強烈香氣的化妝品，出席前一日要避免飲食酒、蒜頭等濃味食物飲品，讓大家好好享受品香過程。

香道以往流行於日本的上流社會、文人雅士之間，今時今日已甚少人懂得品香，不過不代表就此消失，許思思說，「在日本，香已經很日常」，如果你有留意，步入當地的室內，空氣中隱隱會透着一股香味，即使不明顯，但至少不會是異味。「你去日本，無論是餐廳或者博物館，都有一種香氣，連寺院都有。」她續說，他們點香主要透過香氣營造氣氛，或以此辟味。即使肉眼不見輕煙升起，可能只是隱藏於擺設中而已，但香氣都存在於空間內。

她又說日本人平時會隨時節、天氣點燃不同的香，配以不同載器。下雨天，點上沉靜的香，將香灶換成青蛙模樣，呼應外面雨景。「日本人將香做到如此普及、貼地，不會如以前只有上流社會的人才可接觸，有助保存這個文化。」

不宜含化學物質 從短線香入門

日本香的香味多元，有純粹一種的香材香味，亦有糅合不同原材料，但都以檀香或沉香為基底。許思思稱，日本香的獨特之處在於，無論是哪個品牌，香都會帶有甜味，因為製作時加入安息香作為定香劑，讓製好的香持久不散。日本線香點燃方便，除了是當地人經常使用的香之外，亦是香港人接觸日本香文化的起點，當中較廣為人知的是百年老字號松榮堂或日本香堂。

新手入門，許思思認為「買香買好一點的，對自己都有好處」，建議避開含香精或其他化學物的香，從選料天然的香入手。至於如何分辨天然與否？一般製香過程會將原材料磨成粉末，搓好成形，風乾後就可燃點；如果直接燃燒原材料時已有陣陣香氣，即製香時毋須額外加化學物質，就算得上是用料天然。

怎樣找到適合自己的香味？她指就如買香水一樣，必須試聞過才知道。即使是同一款香材，不同的濃淡度，散發出來的香味也有分別；她指試香時可聞遍不同濃度，找出自己偏好的氣味。但她提醒，大家買香時通常會把鼻子湊得很近，但在家燃點時就不會有這般濃郁的芳香，而且一經燃點後，香味又有變化，建議初買香時，可選購較短的線香，即使將來不愛這股香味，亦不會造成大量浪費。

■漢礼

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