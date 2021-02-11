DIY天然手工香 一縷輕煙淨化心靈

踏入鄭志堅（Max）的okapi studio，可見一瓶瓶盛滿製香粉、製香原料的玻璃瓶，整齊地放置在木架上，整間以木材家具為主的工作室，貼近時下文青氣息。的確，Max製作的香，從外貌到氣味都大膽創新，無論是創業初期自創手工香，還是與本地農業合作，以本地農作物及其副產品製成的各種香品，都讓大家覺得，香，不止得一種。

香形態燃燒法多樣

昔日一縷輕煙盛載信徒向上飄揚的希冀，如同與神明溝通；近年，不少人無論在冥想、禪修，還是心情煩擾時，都會點起香，澄明心神。 Max說遠在唐朝，人們已經不止因祭祀、驅瘟疫而焚香，他們將香演變成一種物質享受，「當時有句說話『日檀夜沉』，即日間燒檀香，幫助提神，而晚間點沉香，則可安神」。後來點香文化傳到日本，香更可以從直立點燃，到橫放點燃，甚至打斜點燃，成為生活的一種點綴。

為了尋香，Max曾四處學習製香。他到過潮州學製龍香，那是一些高達3、4米的大香，上面雕有龍鳳圖案，用於廟會、祭祖時燃點祈願。他也曾到過尼泊爾，學做禮佛用的藏香，將天然材料磨成粉末，製成一根根短而粗身的棒狀香。至於另一個製香重地——日本，他在當地學到製作印香的方法。什麼是印香？即是不直接點火燒香，而是以空薰方法——燃點炭粉，在上面放印香，待熱力向上飄升時，帶出印香氣味。

香的種類、燃點方法多樣，不少人卻仍止於拜神燒香的階段，有6年製香經驗的Max特意開設不同的製香班，讓大家體驗不同地方的製香文化。

混合材料加水搓揉塑形

香的形態多變，但做法萬變不離其宗，「不外乎加入有黏性的粉（即香粉），然後放入粉狀的原材料如檀香，再用水將它們黏在一起」，最後塑成線狀、花狀、塔狀等。

Max取用中西方各一款草本材料，示範自創的手工香。他將艾草粉和白鼠尾草粉混入香粉，並逐少加入水，將粉末搓成黏土一般。搓揉時專注於指尖動作，一邊搓，一邊感受香糰的質地，過程好不治癒。香糰形成後可塑成傳統塔香，又或放入花朵、葉子、小熊等形狀的曲奇模，用力一壓，倒模出一個個可愛模樣的香塊，只需曬乾2至3日就可燃點。

存放密封環境免受潮

如果心急得很，一刻都不能等，Max都有方法。「繩香是唯一突破傳統，不需加水和黏合粉的香，就如煙草一樣，用一張紙就可捲成。」他續說：「當時在尼泊爾看見時，想起很多人沒耐性等待香乾透，而繩香便可即製即點，尤其適合心急的香港人。」他取出尼泊爾Lokta Paper，弄皺後攤開，加入艾草粉、白鼠尾草粉，不時抖一抖紙張，讓粉末均勻分佈，繼而扭成麻花辮一樣，即成！手工香和繩香約可燒15至20分鐘，它們以天然材料製成，不會有期限，愈放得久氣味愈濃郁，不過，香港環境潮濕，為免受潮，他建議在密封環境下保存。Max解釋，天然材料製成的香，材料的分子與分子會隨時間融合得更好，尤其加入樹脂類如乳香，木本材料如檀香等，放得愈久香味愈濃；而純粹加入草本材料如艾草的，會較易受潮，香味持久度相對較低；至於一些加入香精的香，香精會隨時間蒸發，香味愈放愈淡。

尼泊爾繩香即製即點

至於香味從何而來？他說自然界中有很多植物可磨成粉，為香品增添香味，如常見的檀香、艾草等，但並不是每一種材料經燃燒後都能散發香味，「艾草、石菖蒲等燒過會有草本的本身味道，但薰衣草、迷迭香燒出來只有臭味」，薰衣草和迷迭香需經純露機提煉出精油，才能用於製作不同香品。

大家或者會認為拜神香難聞，因其添加不少化學物質助燃，令其燒出來的氣味刺鼻，Max說，「一直都在想，可不可以用其他材料取代」，令香的氣味更多元。他試過用鐵觀音、抹茶粉製香，又與本地農場合作，用荔枝窩的柚子皮製造蚊香。「用天然材料製香，燒完的灰可當作植物養分，放回泥土，再孕育出新的植物，形成一個永續生態。」取之天然，棄之天然，是Max最想做到的事。

■okapi studio

製香班：每堂約2小時，收費視乎製作的香品類型，$480起

網址：www.okapistudio.org

查詢：5536 0004

文：張淑媚

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com