安老院生活有得揀 按摩理髮歎茶樂逍遙

在香港，可以複製這個場面嗎？有安老院營運者將北歐「Hygge」（小確幸）的概念帶到香港，除了帶來高品質的長者專用設施，最重要是打造一個令長者覺得如家般舒適寫意的地方，讓他們吃得好、睡得好，生活健康，感受到生活中的小確幸。

當自動門打開，走進位於屯門嶺南大學旁的「迎進生活」，一時間很難讓人想到眼前是間私營安老院。

先不談環境，走進大堂，沒聞到一絲在一般私營安老院舍的「味道」。大堂放置幾張顏色溫暖的椅子，再走進飯堂，落地玻璃和透明天幕，將外面的陽光引進室內，配上北歐式家具，芥辣黃、淺綠椅子立時令飯堂醒目明亮，而近門口位置的長形電腦屏幕「大大隻字」清楚顯示每日餐膳，由早餐午餐下午茶晚餐到消夜一目了然，健步的長者可使用飯堂提供的專用餐車自取膳食，減少被照顧的需要，也讓他們活得更有尊嚴。

無規限用膳時間位置

家族經營安老院舍多年的文化村董事總經理羅凱寧（Stephanie）表示，樂齡一代對生活質素、要求不斷變化，她認為需要有更前瞻的做法來配合新一代/未來長者的需要，要讓他們自主「有得揀」，給他們提供更「人性化」的服務。以用膳為例，傳統院舍中院友多被安排坐於固定位置，或院方設固定用膳時間，目的是方便管理，但他們認為長者應有自己的話語權，可隨意自選在哪裏吃飯，喜歡的可到飯堂跟大伙一起用膳，又或獨留房中看電視吃飯；甚至可自行選擇用膳時間，不囿於院舍規則。有10多年院舍管理經驗的迎進生活長者服務總監阮家慧（Jenny）說，很多院舍長者的生活基本上千篇一律，起牀梳洗用膳活動時間全部劃一，但她認為今時今日，不是有飯食、有人照顧就是「好」的生活，能讓長者自在隨心生活十分重要。

Stephanie稱，她於日本念書時居於宿舍，每樓層均有公共空間，學生可在這裏煮食、聊天或吃下午茶；回到房間時又可擁有屬於自己的me time。她覺得這個「共居」模式概念不錯，因此在她籌劃時，便希望將這個概念帶進院舍中。幾年來，她跟同事到過日本、比利時、丹麥等地考察不同院舍，將適用於本地長者的硬件、軟配套搬到這幢樓高9層的院舍中。

自主參加活動 歡迎隨時「宅」

這裏的一大特色是強調自主，不強迫集體活動，每樓層也設有公共空間，有舒適的靠背椅和餐桌，也提供咖啡機、茶包、小點心，歡迎大家在這裏social，迎進生活董事總經理文慧妍（Queenie）表示，雖然他們重視長者的社交需要，但也不希望强迫他們參與社交活動，應尊重長者的選擇，「我們普通人也不想經常被人圍繞，隨時備受關注，偶爾也想『宅一下』，自己在房間看新聞、聽音樂，舒適過一天」。她分享，有院友伯伯甚至每天在房間聽Spotify炒股票，「在不影響健康的前提下，我們也不會特別限制長輩活動，要給予他們適當的自由與尊重」。

舉辦驚喜派對 歎雪糕點唱

現時院舍提供191個宿位，可選擇單人、雙人及5人房，每月宿費由$19,000至$38,500起，包膳食住宿；而照顧員與長者比例為1：5。除此之外，院舍亦提供一站式照顧，設有健身室、美容室、活動室、露天茶座、天台花園等。長者可自費預約不同服務，如足底按摩、剪髮染髮、中醫針灸推拿、物理治療等服務。Queenie強調他們使用的硬件設備，多為歐洲著名家具品牌，如芬蘭HUR的復健器械、比利時醫院院舍使用的家具等。長者除了可在露天茶座閒坐，亦可於天台的露天花園澆澆花、種植物，享受園藝樂趣。Jenny表示，院舍設有不同活動，長者可自行報名，一般不收費。他們亦借鏡北歐院舍，偶爾舉辦特別「小驚喜」，如Ice－cream party、咖啡派對，又或者點唱活動。

不說「瀨尿」「換片」 予長者尊嚴

「曉行曉走」生活當然多采多姿，體弱患病或認知障礙症患者又如何？Jenny表示，長者因年紀問題，身體機能日漸退化，經常出現失禁問題或忘記事情。遇到這些狀况，某些院舍員工可能不自覺地大聲說：「你又瀨咗（尿）！」，「我幫你換尿布啦！」，「你又偷走？」等，她說長者會很難為情和難受，因此他們特意訓練護理員或醫護，以特別的話語避免長者尷尬，例如以「換衣服」、「扮靚靚」等代替換尿片，又或以「探險」、「行街街」來代替長者迷路等，讓他們感到被尊重。為了給院友有尊嚴的生活，Queenie強調，在員工正式服務長者前，他們會為照顧者提供約20小時的整體訓練，並針對長者的心理需求，向他們傳授一套「伊甸哲學」（Eden Alternative），主要講述長者獨自入住院舍後將面對的心理變化，例如孤單、無助和苦悶，倘若照顧者能從心出發，本着「以人為本」概念去幫助長者，自然促進員工與長者的關係。

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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