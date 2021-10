【明報專訊】跨感官設計公司創辦人羅素瓊斯(Russell Jones)在著作《跨感官心理學:解鎖行為背後的知覺密碼,改變他人、提升表現的生活處方箋》(Sense: Unlock Your Senses and Improve Your Life)指出,人類的感官能互為影響,彼此連結,並建構成緊密的感知網絡。因此一個小小的感官刺激,都足以改變人們對當下事物的整體感覺。