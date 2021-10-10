無定向學堂：追追趕趕 跑上國際舞台 捉伊人，點止柴娃娃遊戲

20秒一對一定勝負

周傑於2019年創辦香港捉伊人總會，「起源都好無聊，有一日在公園見到小朋友玩，我就想，其實都幾攰㗎喎」。他發現捉伊人的普及性和對體能的要求，正適合作普及運動。起名也有一番考究，捉伊人，讀音是「捉伊因」，有說法指名字來自《詩經．秦風．蒹葭》中的「所謂伊人，在水一方」，詩中男子看到河邊有位伊人，於是追隨着美人的步伐尋尋覓覓，你躲我追，儼如今天的捉伊人。

大家小時候玩的捉伊人玩法有多種變奏，有純粹找出躲藏者的「伏匿匿」，有規矩多多的「何仔公」，每次開始遊戲前總急口令說出「有何無V，無自解有碰解，有隔牆無穿針」，被捉者就算危在旦夕也可以用「何」自救，捉人難度大大增加，遊戲人數不限，捉到人就遊戲結束，轉人捉人，不自不覺間就捉走整個黃昏。

現在的運動版捉伊人，場地由公園遊樂場變成競賽場地，遊戲時間也大為縮短，設定為二人對決，主辦單位會配對參賽者的年齡、身高，參賽者站在對角開始捉伊人，同時起步，場內放滿大型障礙物，參賽者可以利用障礙物拉鋸、逃跑，每人身穿一件背心，捉人方觸碰到背心範圍就算贏，20秒內捉不到就是逃跑方勝。比賽採用積分制，分為兩局，互換捉人、逃跑角色，如果兩局後打平手就擲銀決定誰捉，再戰一局，贏得局數最多者勝。

20秒要定生死，會不會太快，玩得不夠喉？周傑瞪眼，「好攰㗎其實！」他參考國際規例，設計小朋友捉伊人比賽時，找來成人在同一個場地試玩無數次，測試遊戲技巧、時間，兩個大人累到發現真的不能多於20秒，「你聽到20秒好像好短，你想想跑100米都是約12、13秒，在20秒內你不斷追來追去，其實都超過200米」，還要衝刺式地跑20秒，「所以其實都幾chur」。

跑得快唔一定贏

看香港捉伊人總會的比賽片段，參賽小朋友個個滿頭大汗，跑到頭髮飛起all back，是否跑得快就贏在起跑線？周傑說不然，捉伊人除了對體能有要求，玩家也要用腦，保持冷靜，思考如何利用環境、預判對手策略，「我記得有個小妹妹，對手是個男生，男生跑得好快，但妹妹利用障礙物，一小步一小步地走，那個男生追來追去都追不到她」。就像《魷魚遊戲》中的拔河遊戲，「001老伯」教有老弱婦孺的主角隊，用戰略贏過對面的壯男，小朋友遊戲也可以智取。把這些逃跑的技巧袋落袋，或許在日常生活中遇到壞人時也可派上用場。

利用障礙物對峙

場地中會擺放大量充氣障礙物，參加者可以觸碰，但不能推跌障礙物令對方跌倒或受傷。周傑說，作為逃跑一方，要好好利用障礙物保護自己，令對手看不到自己的藏身之處。即使對方衝過來，也可以利用障礙物隔開雙方，對方向右走一步，你就向相反方向移動，製造對峙局面，爭取時間思考逃跑方向，小妹妹就是用這個方法智取，「她知道他想突擊，就留意下一個障礙物，再躲到下一個障礙物」。用障礙物撐過20秒，逃跑方就勝出。

假動作

捉伊人也可以出動足球中的假動作，結合障礙物技巧使用，掩護自己，「我要騙你，我不想讓你知道我去哪個方向，我就踱步，曲身座低」。重心低，原理就像彈弓，彈出去時更具爆發力，加速可以更快，對做假動作十分重要，例如明明向右走，但曲腳、身體向左，之後快速轉向。

預判對手路線

以上兩個都是逃跑者的技巧，捉人者想贏也有策略。開始比賽時雙方位於場地對角，捉人一方就要預先想好進攻路線，慢慢接近對方，配合短路衝刺，把對方逼到難以逃脫的角落，並預判逃跑路線，從而包抄，「你要預計他從什麼地方走，在他走的空隙，就即刻突擊、衝刺」。高深之處在於利用短短20秒，快速思考而製造對自己有利的空間。

推廣者的運動啟蒙——跟同學打交逃跑

初舉辦捉伊人比賽時，有家長帶着孩子經過，留下一句「黐線㗎畀錢玩捉伊人，阿仔我跟你落公園玩」。周傑笑說家長似乎說得也對，不過比賽特別在有規則有裁判有獎牌，而且看來簡單的小朋友遊戲，如果認真玩，其實對體能和分析能力要求極高，短時間內要一邊跑一邊用腦，「閃避路線、逃走路線，或者我預計他衝過來的反應時間，這全部要用腦」，難怪連大人也覺得吃力。捉伊人還能訓練全面體能，例如跑步會提高心跳，增強心肺功能，急速轉向可以訓練靈活度、敏捷性，衝刺需要爆發力和肌力，跨欄牽涉柔軟度，跳躍也要手眼協調，「其實運動要有的元素都齊」，令他更加想普及這項運動。

「我諗由我出世開始行嘅時候，我就好有興趣做運動。」這樣算一算，周傑的運動資歷有31年，「因為我由細到大讀書我都冇乜興趣，唯獨做運動」。他讀屯門區以運動著稱的中華基督教會譚李麗芬紀念中學，連校舍外牆也是高至天台的攀石牆，做運動的啟蒙來自和同學打交時逃跑：「那時覺得自己跑得幾快，因為10個人都追我唔到，而且可能那時懂得逃走，所以或許長大後就對捉伊人有興趣吧。」發現自己心肺功能不錯，他嘗試加入各種校隊，但籃球不夠人高，足球不夠人爭身位，最後選擇曲棍球，「點解呢，因為曲棍球無人玩，容易入港隊」。他中學加入港青曲棍球隊，畢業後輾轉再考獲教練牌照，進修運動訓練教育。

做救護感悟醫療壓力 運動方治本

但真正讓他想發展體育事業，推廣普及運動、全民健康的原因，是任職救護員太辛苦。他中學畢業後做救護員，天天捱更抵夜，但遇到的大部分都不是命若懸絲的病人，而是有小毛病就濫用救護車去急症室求醫，他記得最荒謬的例子，包括爆瘡止不到血；小朋友咬香口膠咬到下顎甩跤，家長以為他中風。而多數小毛病根源在生活習慣不健康，「例如長期食煙的人，你去到醫院叫醫生開哮喘藥給你，但你不戒煙，你如何治理問題呢？不可行㗎嘛，神醫都搞唔掂喇係咪先」。當了四五年救護員，他愈發覺得要根治公共醫療壓力問題，增加醫護人員、醫院只是治標，市民建立健康生活習慣、運動習慣才是治本，「嗰陣時就諗，點樣令到啲人健康啲呀，因為我覺得呢份工真係唔係人做，真係好辛苦」。後來他半工讀進修，了解更多康體管理的知識，推廣普及運動的念頭更強。

運動分3個層次，一是休閒，做運動為求開心，如打波、跳廣場舞，不一定要健康；二是健康，如每天跑步，加強心肺功能，但過程可以很痛苦；三是比賽，追求成績，為香港增光、為個人榮譽而刻苦訓練，甚至練到肌肉疲勞、關節受傷。周傑理想中的普及運動，可以同時具備這3個層面，而每一個人都知道這項運動，每一個人都可以參與，不論傷健或年齡。捉伊人，似乎就能滿足這些元素，「如果我sell畀政府，應該都容易呀，因為每個人都應該接觸過」。

「我一開始的定位是小朋友，因為我相信每一個家長都會讓小朋友玩捉伊人啩。」香港捉伊人總會現時只舉辦過16歲以下的小朋友比賽，但周傑很希望大眾對這運動有一定認識後，將來可以增加障礙物難度，結合parkour技巧，擴展至青年賽，更培訓運動員去英國參加世界賽，「可能之後是木箱，外面包海綿，可以跳上去，之後他們跳躍動作都ok喇，下一個比賽就可能有欄可以瓹過去，入面是鐵柱，外面包海綿，去到原來有一班人好叻好靈活的話，就可以全部慢慢去到世界水平」。極似麻鷹捉雞仔的卡巴迪（Kabaddi）都有港隊，捉伊人又有何不可？

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國際捉伊人總會緣起：英國父子的自家後院追逐

國際捉伊人總會（World chase tag）2011年在英國創辦，源自創辦人Christian Devaux和兒子的親子遊戲。因為兒子不喜歡玩足球、板球等主流運動，但喜歡跟爸爸追追逐逐，他們就在自家後院玩捉伊人，由一開始在空地上追趕，再擺放垃圾桶、長椅，物件愈來愈多，愈來愈大。Christian想到把捉伊人變成正式比賽，就找來弟弟Damien Devaux創辦國際捉伊人總會，設計比賽規則、障礙物擺設。

時至今日，全球包括美國、法國、日本等地都有舉辦捉伊人比賽，總會每年舉辦國際賽，在YouTube播放，其YouTube channel有超過90萬人訂閱，美國電視台NBCSN亦有轉播今年在美國舉辦的賽事。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 劉子斌

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