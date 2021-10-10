盤中食事：《魷魚遊戲》椪糖效應 韓食中的平等餐桌文化

劇集爆紅 椪糖漲價

這鄉土味是劇組刻意營造，劇中包含不少韓國懷舊元素，如4米高巨型的「一二三紅綠燈」人偶取材自當地1980年代的教科書插圖。當中一些關卡的遊戲玩法香港人也十分熟悉，如紅綠燈、拔河、彈珠也是大同小異，較為新奇的是戳椪糖及最後一集的「魷魚遊戲」。椪糖是韓國一種像香港龍鬚糖的懷舊街頭小吃，在七八十年代韓國的小學門外大多擺着一攤，學生放學後便在攤前，像劇中情節般小心翼翼地戳下圖案，完整取出椪糖上的圖案便能贏得一塊新的，像是雪條吃到棒上印有「再來一支」，只是戳椪糖考驗的是細心和技巧，不靠隨機的運氣。這種只用砂糖和梳打粉製成的簡單甜點，在韓國仍有些小店販售，在《魷魚遊戲》爆紅後，由2000韓元（約14港元）一個，漲價至7000韓元（約45港元），價錢足以吃上一碗湯飯，依然有很多人搶購。如果不連鐵盒的椪糖，原本只要500韓元（約3港元），因為材料簡單，市面上亦有一些自製椪糖的用具套裝販售，加上防彈少年團（BTS）曾在綜藝節目上製作椪糖，前陣子不少YouTuber開箱這些套裝，實際上用小型的鍋具或湯勺在明火上把白砂糖加熱，比較容易掌握分量和時間；糖融化後與梳打粉拌勻，倒進不鏽鋼的碟中，我試過墊牛油紙，及置於瓷碟上，不鏽鋼的較易把椪糖取出；放涼後再用曲奇模具壓上圖案，不用額外添置新的器具也能製作。過程中失敗的還是佔多數，重點在於掌握溫度和時間，煮糖時不能太慢，待成形時不能太心急。

在一次又一次的失敗中，不斷清洗用具和清潔沾了焦糖的爐頭，用水浸泡、反覆擦拭凝固的糖漿，又沒有想像中困難，就如劇中男主角用舌頭舔出傘形，亦有角色用打火機把針加熱再戳圖案，溫度和水分的控制是做椪糖的關鍵要素，因此存放也不容易，椪糖放在室溫一段時間後，表面會融化，不能工業式大批製作，是靠經驗和工夫的手作食品。劇中所用的道具，也是聘請椪糖店的老闆在現場即席製作，因劇情需要，厚薄標準也較嚴謹，太厚演員要花較多時間戳出形狀，太薄又太容易弄破。

經典兒童遊戲「開戰」

至於「魷魚遊戲」這個弔詭的劇名，對韓國人而言並不陌生，這是一種七八十年代在當地流行的兒童遊戲，像跳飛機般，在遊樂場、操場的空地上畫一個以三角形、正方形及兩個圓形組成的遊戲區域，因為圖形像魷魚而得名。這遊戲一般8至10人參與，分成進攻和防守兩組，雙方只能用單腳移動，進攻方由三角頂端出發，可以選擇直接單腳跳到正方形底部的圓形，再單腳跳回三角形頂端的圓形取勝；亦可先單腳跳完三角形的三隻角、即兩條邊後，便可用雙腳跑至兩個圓形完成比賽。大部分進攻的玩家都會選擇第二個方式，因為途中可在指定區域放下腳休息而不算犯規，在面對防守方的拉扯推撞，消耗較少體力。這兒童遊戲過程較為暴力，有民俗學研究認為，魷魚遊戲的韓文中「 오징어 가이상」，「가이상（Gaisang）」源於日據時期，日語的「卜かいせん（Kaisen）」，亦即是「開戰」，這說法一直沿用，在約定俗成後，當中的殖民色彩便沒有被深究。

考不進名校 無法上流

純粹以體力競技的「魷魚遊戲」會安排在壓軸出場，或在呼應「公平」這原則，設計這死亡遊戲的富豪，原意為窮困潦倒的參加者，塑造一個「公平」的競爭環境，甚至自相殘殺以贏取巨額獎金翻身。這種階級欠缺流動性的問題，由古至今在韓國社會一直根深柢固，在現代的韓國社會由大企業、財閥壟斷，這些公司普遍只聘請名牌大學的畢業生，因此由考不進這些名校開始，人生像是已被決定無法向上流動，出人頭地。而韓國的飯桌文化也在反映這階級問題，古時韓國本來是游牧民族，不像現時一桌大大小小的盤子，有各式各樣的小菜，高麗時代以前，食物會放在同一容器中，方便就地用餐，而在餐桌用餐的習慣早在高麗時期（918至1392年）出現。至朝鮮時期（1392至1897年）建構出一套，無論貧富都要在餐桌吃三餐的「平等」思想。在韓國有用餐經驗，或許聽說過飯碗不能離開桌面，因為只有乞丐會捧着飯碗吃飯，也許與這種餐桌文化相關。《韓國飲食的素顏》的作者、美食家黃教益認為，因為階級身分無法上移，社會基層人民只能把心思花在飲食上，以相近的飲食習慣達成某種意義上的平等。

調味醬料 靈魂所在

近日到主題樂園逛了半天，不知是否《魷魚遊戲》的關係，韓式烤魷魚的海報掛在小食攤的當眼處，認真細思一下，發現魷魚入饌的代表韓國菜真的不多，魷魚的風頭好像都被可怕的生章魚蓋過。韓國三面環海，海產資源十分豐富，正因為材料新鮮，料理的方法因此相對簡單，調味醬料便成為韓國料理的靈魂所在。像辣炒魷魚用到的材料不多，較難買到的是韓國辣椒粉，韓國辣椒粉分為研磨細緻和較粗粒，前者加了顏色較鮮艷，後者的辣味和香味較濃郁，要在一些專買韓國食材的店舖才有。簡單地想加添韓味，只加醬料亦可，不少超市也能買到，啡色盒的大醬（即是味噌）；紅色盒是基本的辣醬；綠色的是加添麻油、糖等與辣醬調味的包飯醬，多是拌飯或用來搭配蔬菜。韓國辣醬十分黏稠，本來是在大醬中加入辣椒，又會加入麥芽、大麥等增加甜味，至1960年代後，糖的價格因工業化生產而變得低廉，辣醬已不用加穀物調味，加入穀物只是為了維持醬料的質底。

有朋友說韓菜變化少、不好吃，也是百口莫辯，歷史上韓國因地理位置處於多國交界，古時一直受戰爭影響，物資貧乏，因此宮廷料理的做法雖然複雜，但食材也十分樸實。不過，用料簡單得如椪糖，也能在世界造成風潮，韓國再次靠着飲食成功地文化輸出，除了反映影視作品的影響力大，也是因為他們對自己文化的認同和自信所帶來的結果。

椪糖

【材 料】（1份）

•白砂糖……3至4湯匙

•梳打粉……少許

【做 法】

1.加入砂糖，以細火加熱，用木筷輕輕打圈攪拌。

2.白糖煮至融化，用沾有糖漿的木筷，沾取小量梳打粉。

叮嚀：梳打粉宜少不宜多，否則會產生大量氣泡，影響外觀

3.攪拌至不透明的淺啡色，以及沒有未拌勻的梳打粉白點。

4.關火把變色糖漿倒進不鏽鋼淺碟。

5.放涼至可塑形，輕輕壓平再用模具印上圖案。

叮嚀：待凝固後將容器反轉，底部冲水降溫，較易完整取出椪糖。

辣炒魷魚

【材 料】（3至4人份）

•魷魚……2隻

•櫛瓜……1個

•甘筍……1條

•杏鮑菇……2至3個

•洋葱……半個

•京葱……半條

•青辣椒……1條

•麵粉……適量

•韓國辣椒粉……10克

•韓國辣椒醬……1湯匙

•蒜蓉……2湯匙

•豉油……5湯匙

•糖……4湯匙

•料理酒……2湯匙

•水……適量

•麻油……2湯匙

•胡椒粉……少許

•白芝麻……少許

【做 法】

1.從魷魚腳抽出魷魚內臟及透明軟骨，切去眼睛及內臟，將魷魚身剖開洗淨。

2.清洗時加入適量麵粉，搓去黏液，再以清水冲洗。

3.魷魚汆水2至3分鐘，再取出切塊。

4.櫛瓜、甘筍、杏鮑菇、洋葱、京葱、青辣椒切片。

5.熱油炒香蒜蓉，加入辣椒醬、辣椒粉、豉油、糖拌炒，再加料理酒，視乎濃稠度加入適量清水攪拌。

叮嚀：怕辣可將辣椒粉、青辣椒略去。

6.醬料煮沸後，加入魷魚翻炒。

7.再放蔬菜炒至軟身，煮至收汁，加入麻油、胡椒粉拌勻後關火，上碟後用白芝麻點綴。

文、圖˙ 呂晞頌

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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