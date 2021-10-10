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movie chic movie style：《魷魚遊戲》齊蔭女正在看着你

【明報專訊】Netflix連續劇《魷魚遊戲》熱爆全球，韓國影視流行文化再次強勢輸出，一場「死亡遊戲」盛大上演，因為背後的「串流演算」正操控着「全球化沙發」浪潮。

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