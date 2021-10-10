灣仔商場仔有間舖頭仔 幫社區幫街坊

過不多時，幾個幼稚園生與他們的媽媽談笑嬉鬧着進店了，很快就在長桌兩邊坐好，其中一個媽媽熟練地從書架取來繪本讀給幾個孩子聽。

誰都說，想不到灣仔有這樣一個地方。

商場裏的店，不一定要消費，有地方可以任寫任畫，放了些藝術品，又會搞回收，卻不是什麼福利會、慈善組織，街坊都沒太能一下子搞清楚是什麼回事。

這裏叫「社區游動花園」，原本我們以為這是一個「通街吉舖，不如拿來做實驗」的故事。

社區游動花園這個團隊成立的理念是「游」到各處開拓城市空間，今次的實驗只使用集成中心商場一個舖位兩個月，「我們團隊本身乜人都有，有傳媒人、設計師、藝術家，亦有街坊，核心成員10人左右吧，游動花園是打（針對）不同的社區空間，透過藝文活動帶來臨時又開心的花園，讓大家經驗感受」。今次集成中心的項目由Bobo（蔡寶賢）策展，而「社區游動花園」首個活動是與「社區好日子」合作及交由他們策劃，在灣仔的保育項目茂蘿街7號，將公共空間轉化為社區設計、交流場地，例如在露台舉辦親子讀書會，令大眾注意到原來露台都是一般人可享用的地方。

「經過一些介紹，我們認識到伍集成文化教育基金，他們可能見過茂蘿街覺得幾得意，問你們會否想再搞，不如試下寫proposal？於是我們就想，可否帶入可持續生活的想法給社區認識？其實基金會都有反建議，問如果有個空間做這件事，會不會更好？我們就說梗係好啦。」

集成中心位置獨特，前後連接灣仔道和軒尼詩道，是這個社區一條核心通道，商場分B（地庫）、G（地下）、UG（地下高層）三層，兩頭都有樓梯從街道進入商場，而「花園」所在G樓舖位正好於樓梯旁。團隊成員兼灣仔街坊Patrick一星期至少3天駐場看店：「街坊會幾好奇，行過又唔知你做緊乜，但會從樓梯張望……」舖位前身是影印舖，Bobo說之前顧客都是站在店外光顧，而現在這1087呎的空間劃分為幾個區域，一進門見到放社區資訊、活動單張的展示架，裏面放張長桌，桌上鋪了張手繪灣仔地圖，平日放學時間小孩都會來寫寫畫畫。店裏幾個簡單木架展示各種以回收物品製成的藝術創作及產品；旁邊是擺滿繪本與農業相關書籍的書架；樓梯底放着櫈仔、坐墊和一部電視，最裏面就是「後場」，疊着一堆回收來的月餅盒。

今次計劃的名字是「月滿團圓‧與自然有約」，Patrick介紹計劃分兩期，「第一階段主要在室內，因為城市人不會一下子就走進鄉村，這裏是中轉之地，先讓他們認識多一點，第二階段才到農地探訪」。第一階段從8月中旬進駐集成中心至10月15日，曾舉辦放映會、修物工作坊、夜讀會等，又會向街坊回收各種物資，然後「對口」分配，「我們會收集一些奇怪的『雞肋』」，Bobo說，如把氫氣球交給藝術家製作花飾品、收來的大塊瓷磚又可在需燒焊的創作過程中充當能抵受高溫的厚墊。而她難忘收月餅罐一個情景，「當時附近餅店拿來幾個像寶箱的漂亮罐子，我數數在場恆常來玩的小孩，數量剛好，不如一人一個吧，就好似派禮物，他們都在說『我又要』」。

「花園」來到 街坊多了來

他們又設計了「友好商店優惠券」，送來回收物資、參加活動、了解合作小店的問答遊戲，都可得到贈券。鄰居、漢堡店「鬍鬚仔」店長Jones形容集成是灣仔的「隱世盲點」及「軒尼詩道與灣仔道的冷氣駁腳位」，認為自從花園在此舉辦活動，場內人流增加。走到上層，眼鏡店「保健視力」負責人Jerry很高興「花園」來到集成，可不只因為贈券鼓勵顧客光臨，「變番成件事街坊咗，起碼團結番一個社區，商業層面有幫助，人性層面也幫到我們，可以互相吹吓水，你估看舖真係看住間舖咩，都要活動一下，發揮我的八卦技能」，他自言是「隱世小店」，「很多人不知道有這一層」，他笑言因隱世所以得閒，會不時到樓下游動花園看看有什麼需要幫忙，要搞市集又可介紹他認識的手作人。優惠券網絡也包括對面售賣各種可持續日用品、食品，推動裸買的「喜居生活」，店員Regina說：「他們（花園）來到之後，帶入一些我們以前接觸不到的人流，好多人來找他們，順道逛逛商場。」旁邊是紀錄片導演黃肇邦有份創辦的SINCE Concept Store，更曾向花園借出店面辦放映會，店員Jenna亦說：「灣仔愈來愈多文藝界的朋友創業或開店，但爭少少藝術公共空間，所以花園出現就有了再一次連結大家的感覺。」

去到盡頭，還見聖雅各福群會經營、推動二手時裝買賣的Green Ladies，逛着逛着，會感覺到這不是一個普通的商場，游動花園連起來的，似乎是商場原有的脈絡。

想用這空間做更多實驗

業主究竟怎麼想？伍集成文化教育基金董事伍宗琳受訪時說，「我們現在的租出率都不算太曳」。基金會的行政經理梁儉真更直言商場內除了「游動花園」正在使用的舖位，其餘皆已租出，「我們不是因擁有一間吉舖，橫掂丟空，就攞來做這些活動」。當問及花園會否延續下去，他們說其實不是一個半個實驗，而是實驗「不嬲做開」。

「集成中心從1980年代到現在，在灣仔30多年」，伍宗琳形容「業主是老灣仔」，其父伍集成1940年代買下這個位置的貨倉，後來1980年代改建為集成中心，而基金會亦在1986年成立，「我們知道游動花園不止在灣仔，是（計劃）在香港不同地區做同樣的事情，我們都想做18區的其中一分子，便邀請花園做個短期實驗，試試合作，針對社區人與人之間相處，在這段時間試行一個模式」。他們希望利用商舖，「在社區能夠做到為街坊好、為社會好的特別舖頭，即使商場面積不是很大，亦有很多不同類型的店，偶然有吉舖時，就好想利用這個空間去做更多的實驗」。

伍宗琳透露，商場不是免租供游動花園使用，而是由基金會負擔租金，笑言「當然有優惠啦」。花園停駐集成中心的時期結束後，他們正與書店洽談在同一舖位做另一個實驗，梁儉真說：「租金不是我們支持藝文、年輕團體的考慮，是希望有機會給他們作嘗試，當然他們也會帶到有趣的人來商場，如（曾在商場辦pop-up store的）一拳書館帶來不同的讀者群、（SINCE Concept Store也會）有紀錄片的同好。」商場裏2000多呎的Our Gallery亦將舉辦香港文學季的展覽。

記者曾與游動花園成員Bobo討論，在這次計劃中有沒有看到一些可能性，能從花園延伸至疫情下到處皆見的吉舖？Bobo說：「我代入商家的角度去想，反正要做宣傳，現在社會未必接受純廣告模式，為何不投資在營造整個商場的氣氛？而不是只搞個打卡點，聖誕之後又拆，農曆新年又整一大棵桃花叫人打卡，打完卡又點？反而細水長流地營造一個環境，大眾記得這個地方有古靈精怪的東西看，就會再訪。如果商家當是一項投資，有個舖長期做社區嘢，可能大家認得而又久唔久會來，能建立商場的風格形象，賺一種『畀人知佢肯試新嘢』的實驗精神。」

不過有趣是，當問及伍宗琳，其他業主可否複製這個實驗？「每人的定位或商業行為都有他的一套手法，我不給意見了。」又問在商業角度看，例如游動花園派優惠券連結商戶的做法，對商場是否也有好處？「我哋個商場又唔係咁大，不像九龍海運（海港城）那種咁巴閉，不過有些客戶（租戶）覺得好，唔好話個個有着數，只不過你幫我時我幫你啫。」

如果細心留意，集成商場並沒有像近年銳意建立文青基地的新式商場顯出野心勃勃，日本城、M記、百佳，讓這裏本身有一種「街坊除」。翻查過往訪問，伍宗琳曾言「做十個生意，六個賺兩個打和兩個蝕，都唔係好過分」，今天再回應，「係呀，這是我們的原則，經歷社會兩年好多不穩定，我們自動減租，兼以商量的方式去做，做得好咪大家開心嘛，如果唔係大家面灰就唔好啦」。梁儉真補充現實考慮：「我想你也明白，攞個舖出來其實成本也高，所以我們想讓不同團體嘗試，有機會讓他們起步。用短期形式來做，某程度上亦不想加重大家負擔，有時我們贊助了舖租，甚至提供額外資源，但它是否做得住，亦靠其性質、人手，好多舖頭來到港島想做嘗試，但人手、資源調配也不是易事。」

為社區實驗提供資源，傳承父親事業的伍宗琳不太談「社會責任也有商業價值」這種近年流行的套路，反而有更實際直接的一套，「人哋做一件事都係攞經驗，同想做得好啲，我們想幫助社區和鼓勵年輕人有些創意，或將個地方變得更有趣味」，她總結：「係give and take㗎啫。」

常常到訪的輪椅婆婆

亮麗口號聽得多，這灣仔一隅的實驗卻那麼老實，Bobo說游動花園最後一個活動是10月15日至16日的「香港出品」生活市集，之後去到另一個地方，會創造另一個「花園」，在這裏，她則很記得一個常常到訪的輪椅婆婆，「令我覺得這個空間有它的存在價值」。婆婆在早上會撐着步行架在商場繞圈做運動，從某天開始，她終於踱進了花園，「她問我係咪可以入來？我話可以呀，給她倒杯暖水，給她繪本她也看，令我覺得其實這些空間，你以為懶係新型，其實唔係；係咪阿婆要來做好勁的事？其實都唔使。我們只是發揮一個公共空間的用途」。

文、圖˙曾曉玲

編輯•蔡曉彤

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