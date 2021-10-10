{講樓達人}胡國威 賀慧恩 瘋狂樓市裏的回應與陪伴

轉搞網媒 與觀眾距離拉得更近

打開「胡‧說樓市」網頁，7月起新增「谷友放盤」部分，唔通有大茶飯食，團隊藉收佣開拓財源？阿威說只不過是「撞手神」，「我們的facebook開了之後與谷友很多互動，有這樣的想法，純粹是因為很多人說想賣樓，可否來拍我個單位？」阿沙接話：「又有人想搵二手盤，問可否幫我看看某區？既然我們的平台是開放的，不如便利大家？我們不是代理，亦沒有代理牌，不會做銷售，但我們有的是平台，他們有的是需求，就讓他們自己配對，我們只核實業主身分。」一切免費。

入行多年，他們從沒看輕樓市這數字遊戲，在言談間常常提到買樓牽涉「好大嚿錢」，是不少人畢生積蓄，所以認真分析、認真答留言、認真看待谷友來求助的信任。我也不客氣問阿威，早年你在樓價未咁癲時都上了車啦，又怎樣感受到上車之苦？他澄清未算上岸，仍在供一個小單位，4人團隊裏都有到達適婚置業年齡的後生仔，不過最直接是，每天打開fb與電郵信箱，總見到千奇百怪的買樓新問題。阿沙說：「我們常接觸的受眾群，由睇盤到搵樓、買樓都會有疑問，買了二手樓要怎麼驗是否『化妝』？住落漏水應該怎與發展商商討？問我們如何切膚感受到他們的憂慮、壓力，其實每一日都感受到，打開inbox就感受到。」

阿威出鏡時既有主播清晰而穩重的聲線，卻不失貼地的親和力，到屯門龍珠島直擊單位，一打開門，門鉸甩在他手上，鏡頭錄下他的驚慌，再來一take，過程盡現觀眾眼前。自他離開有線、阿沙從《明報》辭職，加上一個拍檔經營起「胡‧說樓市」，至今剛好4年，還多了個主力拍片的成員。搞網上媒體，讓他們與觀眾的距離拉得更近，阿威說會覆留言、信息，是因為感受到谷友付出的誠意與信任：「我覺得打一段字是很花氣力，打300、400字：我同我先生點點點、我們的財產點點點，月入幾多，在找邊度的物業，又睇過邊度、唔鍾意邊度，像家書一樣，來問建議。」咁都答？「會㗎﹗」

解疑難也助疏導情緒

若涉及樓契等具體技術問題，他們未必答得上，但如按揭概念、買樓程序等疑問都盡量答，有時更幫忙疏導情緒，阿沙想起：「除了他們遇到難題會找我們，唔知係咪因為樓市已經太畸形，又要用畢生積蓄去買，所以好肉緊，有人試過inbox說最近買了哪個盤，我們覺得個盤ok，正正路路冇乜問題，發展商背景又正常，他卻苦惱說在想應否撻訂，是否做錯決定、太衝動？他說最近因為這件事跟老婆嗌交，原來樓市帶來的財政壓力已令香港人對待很多事情上都很扭曲，可能影響夫妻關係、家庭和諧、人生觀、價值觀。於是我們還是中立地告訴他，我們幫你check過，應該沒什麼問題，那個盤推了一段日子，暫時沒負面的事出現，相信你當時買也是有你的理由，然後他又像清醒過來，說當時因為看中校網什麼的。我答對呀，你確是有需要嘛。」最後建議？「佢話同佢老婆拗咗好耐，我們唯有着他快點先和老婆和好啦。」她說最窩心是，有讀者過時過節還會特意送上祝福。

阿沙說來不嫌煩，反而語氣中滿是理解，她說話聲量相當溫柔，聽久了才察覺話中靈敏又幽默。10月6日早上她是先衝鋒陷陣的一員，《施政報告》宣讀不久，專頁就整理出涵蓋房屋政策重點的懶人包，阿威則隨後準備拍分析片段的材料。片段一開始就指出政策「唔貼地」，「救近火措施一字不提」，更找出多年數據，對應報告中所言「私營房屋方面，包括鐵路物業發展，我們爭取未來10年準備好約170頃土地，透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建約10萬個單位的用地」，不過是掩眼法，除開10年即每年1萬單位，還比以往數字為低。

阿威解釋條數點計：「其實香港土地來源得幾個而已，一鐵一局、政府官地、發展商併購，和一些舊樓重建項目，這些數字其實每年都有公布。我後來細心思考，為何1萬在她（林鄭）眼中足夠？因為政府每年在供地量上面都是基於長策會（長遠房屋策略督導委員會）報告，長策會會計算香港到底有多少需求，林鄭曾提過長策會報告裏面的公私營房屋比例由六四比劃為七三比，這是基於一個大數，裏面個餅如何切割。基於未來10年有43萬公私營房屋來劃分，私樓供應量就變了每年約1.2萬。」餅沒做大，比例不同，私樓數量不升反減，「由過去幾年1.8萬跌到1.2萬，我有很大一個問號，長策會推算是否準確？」他曾翻查長策會的計算標準，「基於幾點：舊樓重建會釋出住戶需求；住在惡劣居住環境即如劏房的人亦有居住需求；經濟增長會帶動衍生家庭需求；甚至是非本地居民如外來學生沒宿舍也要搵屋。他們就據此推算，但裏面有很多假設，如舊樓重建，政府好難估計私樓拆卸量有多少，就按市建局重建數量來推算，你會覺得這些數字好浮，沒有實際反映發展商私樓重建數字」。如果假設不成立，「根據長策會數字去設推地目標，就不會對應到市場需求」。

鐵路項目及政府推地如果只預1萬個單位，從另外兩個途徑，即發展商私人併購及土地重建項目，得到2000個私樓單位不難，「但1.2萬這個數字是否真的足夠？」公屋比例增加，但門檻沒有放寬，想置業的後生仔上車願望達成的機會更微。

而北部都會區的願景有1/3個香港那麼大，「不知如何執行落實，她描畫的遠景有90幾萬個單位，暫時純粹是得個知字」。《施政報告》是否本來就不必深究，只得個框架？他斷言不是，「2019年也好具體提出放寬按揭保險門檻，雖然在報告只有一句，但即時有官員出來解釋，作為小業主是計到數，也很清楚」。

引起社會極大爭議的明日大嶼，在今次報告又落墨不多，是否予人感覺政策方向翻來覆去？入行已約17年的阿威「唉」一聲，「有時我哋都唔知佢究竟係點，如起動九龍東，是林鄭做發展局長時大力推動的事，但10年過去仍不成型，當然我知建設要時間，但後來又看到跑道區商業地流標改為住宅，這是否就是原意？一直說要建CBD2，突然焦點又轉去大西北，好多問號是解釋不到，我們就會問點解㗎呢？」

《施政報告》的協奏效應

樓市裏風一吹，群眾情緒就會隨之起舞，一時有消息中央要改變遊戲規則，人們觀望樓價大跌；轉頭發展大西北、建白石角站，地產商股價又即升，看在緊跟新聞多年的記者眼裏，戇居嗎？阿威坦言「會㗎」，「但我某程度亦覺得這份《施政報告》是有這樣的協奏效應，因為沒有落墨在遏抑樓市的措施上，更加成為人的憧憬，變成炒作，令樓價推高，亦不可怪大家」。阿沙嘆：「因為這個遊戲的參與者其實不是我們，樓市這回事很貼身，同時亦好離身，不論是租客還是業主都是樓市一分子，大家為何對施政報告有期望，是因為望政府可以幫到我，但最後是那樣遙不可及，討論亦會流於不實在。」

阿沙跟阿威一樣是讀新聞出身，最初入行是做副刊記者，「那時我覺得好得意，一畢業就探討下食、玩、時裝、教育，但一年過去，我覺得需要一些增值，剛巧有機會內部調遷做地產版，做了4個月，覺得那個模式太不同了，比較『餵食』一些，如今日有個樓盤記者會，信息由那方發放，我就從中去挖（新聞），第一步已被動。後來想再專少少，就轉做財經」。所以說樓市情緒起落飄忽嗎？她寫股票新聞更甚，「今日呢隻股突然有個消息而升，第二日又跌」，「第一下做時，覺得財經是最冇感情的新聞報道，全部由數字講故事，去說這間公司幾有價值、升定跌、有無前景、值唔值得投資，所以現在我不是財經記者了，一齊做地產（新聞），就希望可以人性些」。

既解答疑難，他們亦不離資深新聞人的紮實作風，大圍站上蓋「柏傲莊」拆卸重建，是「胡‧說樓市」做獨家率先報道，阿威說原以為是假新聞，誰知多番求證下確認是真。近日他們調查紅磡內房項目曼翹被銀行拒批樓花按揭，提醒這是需要注意的現象，不久再在10月6日發表中洲項目火炭「星凱‧堤岸」有同樣情況，逐間銀行打去問，多間都表示項目當日暫時未on list故未能審批。（截稿前夕恒生銀行及工銀亞洲確認會為該盤承造按揭。）

內房盤質素差？ 「他們學習中」

即使舊瓶也有新酒，雖然揀盤、驗樓是主打必做的出片環節，但他們說問題天天都多，以上所說更是前所未見的新鮮怪象，當內地房地產公司來港發展漸趨普遍，「胡說」驗樓又有否觀察到什麼改變？阿威說：「早幾年多了內房來港投地，自2017年海航高價投地，樓價亦升了，過幾年內房物業開始落成，我們都驗收過，質素是不及本地薑理想。以前發展商好着重交樓質素，做電視台驗樓節目會見到發展商好緊張去執，但去到內房物業，當然有好有唔好，但我們接觸過一兩單投訴case，去過青龍頭一個樓盤，記得入到去那個連平台單位，平台延伸鐵框上的螺絲，我徒手都可以扭出，當然不影響結構，但你會覺得如果本地發展商是不會出現這樣的事。」不過他們強調內房盤質素好的也確有，「我覺得他們是學習之中，只是未適應香港的標準，又或者香港發展商過去進步太快」，十幾年前驗樓，他也試過用膠片就把大門打開。雖然驗樓免不了指出這個那個錯處，但原來阿威沒覺得單位愈來愈「曳」，反說「進步了好多」，如以前驗樓師常說浴室的玻璃門推到盡頭易撞爛，後來發展商也聽意見加塊膠擋一擋。

「做（有線）《樓盤傳真》時都會被鬧唱淡樓市、百彈齋主，但我們問心，報道出發點係咪好、幫緊人、問心無愧，就ok囉。」如果留意樓市報道下的留言，網民常會質疑報負面新聞就是唱淡，報利好樓價消息又是媒體有意唱好，阿沙說沒這回事，「有人覺得胡‧說樓市成日咩都踩，不過to be honest，有時我們提醒大家一些忽略了又需要注意的事，或者因為大部分都是負面，就像叫人小心前面有塊石頭都可以被視為負面，但我們也不會特別說『那邊有金呀，你去執啦』，因為好嘅唔使我哋講，你都會看到」。

嘆苦主提出問題被圍插

這些批評，他們不太在意，倒是有個現象令阿威「有點sad」，「買家跟我們反映一些實况，被人群起攻擊」，收到報料去實地研究問題，也是跟讀者互動而得到的新聞題材，「我們報道的目的都是希望鞭策改善，改善了對大家都好，但提出問題的人就會備受批評」。阿沙說他們討論過原因：「我們都覺得有點反常，我們探討做古仔出街後，苦主被圍插，『搞錯呀，搞到層樓貶值』，苦主肯出來講是好有勇氣，如果引起關注，受惠的不止他一個，是一群人，但為何大家如此抓狂？」所以他們為投訴人遮臉又變聲，「我們不是住那裏，他/她才是，如果被人認出會很難受，這是我們的責任去保護source」。

賣廣告的底線

瘋狂的樓市，無定向的政策，與抓狂的人，問胡‧說樓市團隊，做下去難嗎？「難啊」，不過阿沙說「我們no time to沮喪」，「住在一個怎樣的環境，掙一份怎樣的人工，在香港這個時代是否人道？這些範疇太大了」，望望inbox，還有空間做，「一齊見步行步囉，我好明白你好大嚿錢，很理解你的肉緊，我們幫大家做要留意的事，就是這種回應與陪伴囉」，她還加句，「如果個page仲存在的話」。聽說財經記者都勢利，又聽說財記早就賺到笑，但他們笑言「係就唔係我哋𠵱家咁啦」，原來現時出糧「比一般記者還要低」，其餘收入又投入經營平台去，他們都怕工作室業主加租，阿沙拜託我大大隻字寫下來，「好讓我們把報紙塞到業主信箱去啊﹗」才說完，他們已在談賣廣告底線，「廣告要標明特約」，「不明標出來，就是fake緊讀者」，「我們負擔不起這個責任，因為（買樓）嚿錢好大」……

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 蘇智鑫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao