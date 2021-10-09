小巧梳化6式按摩 紓緩疲累

梳化小天后體積約等同一張普通梳化，闊度小於72cm，卻內藏按摩椅功能，為家居節省空間。有別於普通按摩椅，梳化小天后有着梳化的流線形外表，毫無機械感，並設有3種皮革顏色（大象灰、復古紅、焦糖啡）及5款時尚咕𠱸設計（千鳥格紋、葛倫格紋、蘇格蘭紋、輕奢毛絨、人字形紋），15種組合之多，更容易融入家中。

新按摩椅亦具備優質梳化設計，舒適的座位配合承托力十足的椅背及咕𠱸，亦可調節合適高度，用家可以90°的最佳坐姿；又或轉換成躺椅模式，斜躺至105°至120°，以舒適的角度躺着煲劇、看書或閉目養神。它的座椅設計不但符合人體工學，按摩組件還可以獨立操作，背部以至腳部按摩器都可分別拆出或使用；加上更多細心設計的小配置，例如小邊桌，無論放書本、平板電腦還是飲料都適合。

按摩方面，OSIM梳化小天后採用最新的按摩科技「V型夾膊技術」，模擬專業按摩師靈巧手法，有非常真實的抓揑與揉揑動作，有助紓緩肌肉痠痛；再配合720°滾輪的橫向直向旋轉效果，帶來更人性化、全方位的按摩享受。按摩椅在腰背加設670mm長軌道，讓滾輪沿脊椎移動，擁有強勁有力的腰部按摩效果。

用家可利用專用App，按個人需要自設按摩選項。椅內亦配備6款生活化按摩模式，包括招牌經典、頸肩、腰部、水療、娛樂和運動恢復，而且定期推出不同的免費按摩程式和音樂選項，滿足不同用家需要。

■OSIM梳化小天后規格

按摩模式：6種

尺寸：71.5×90×96至168cm

重量：約54kg

售價：$19,999

查詢：2790 2300（OSIM）