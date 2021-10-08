觀塘～啟德～北角 周末限定渡輪線 穿梭維港 擁抱城中綠洲

●(1) 觀塘：徜徉海濱歎甜品 工廈探秘學紋身

觀塘工廠區附近的海旁近年成了打卡熱點，從港鐵牛頭角或觀塘站過來，步程只約10分鐘，也有巴士直達觀塘碼頭，十分方便。其中面積達4.13公頃的觀塘海濱公園，是區內人散步、運動的好去處，亦不時見情侶、文青來打卡。在靠近牛頭角一側，有一家景觀環境特別好的餐廳La Serre，店面其中3面都是玻璃，四周被綠草環繞，還有戶外用餐區域，十分寫意。食物則主打多國菜，如意大利飯、扒類等，甜點賣相特別吸引。他們又跟附近「發現號」的社區菜園合作，定期把他們的農作物加入餐單之中，讓客人享受最新鮮的本地食材。

觀塘工廈向來隱藏不少特色小店、工作坊，是潮遊「探險」好去處。在「萬物皆可工作坊」的潮流中，從做甜品、手工藝，到吹玻璃、調酒都可舉辦workshop，有沒有想過連動手紋身也有工作坊？在偉業街的Inbloom Tattoo，就讓大家體驗當一日紋身師傅。體驗課程每班約6人，大家都是紋身新手，當然不會直接刺在皮膚上，而是利用觸感與皮膚十分相似的矽膠皮，在導師指導下，將自選的圖案紋在膠皮上，再裱起來留念（圖4）。

●(2) 啟德：踏上舊機場跑道 AR重現飛機升降

在觀塘玩完工作坊，來到今次行程的重頭戲——登上富裕小輪的「北角-觀塘」線。此航線最特別之處，是逢周六日和公眾假期會加停啟德一站，船程設計為「北角-觀塘-啟德-觀塘-北角」循環，在觀塘渡輪碼頭上船時得格外留意班次與時間，避免去錯目的地。

觀塘至啟德船程約10分鐘，建議選景觀比較開揚的上層，露天位置還能享受撲面海風。小輪會在紅白色的前啟德機場消防局建築旁靠岸。

啟德下船位置附近，除了有郵輪碼頭，也有不少綠化空間和公園，包括啟德郵輪碼頭公園和啟德跑道公園；今年5月又多了啟德空中花園，佔地約2公頃，以航空為主題，是本港第一個建於隔音屏障與行車道上的大型公園。公園重點是把四季花圃區域分割開，每穿過一個廣場，眼前就是煥然一新的花草。全長約1.4公里的公園，兩側景色不停變化，像一次過欣賞四時景象。長形空中花園的兩端地面上，分別有「13」和「31」數字標示，原來是向昔日啟德機場的「一三跑道」和「三一跑道」標記致敬，它們分別代表135度和315度，也就是飛機升降的兩個方向。公園不同位置亦設AR拍攝濾鏡，市民可以用智能手機看到昔日飛機越過頭頂的景象。

●(3) 北角：糕點減甜接地氣 「園藝店」打卡嘗手製蛋糕

回到啟德跑道公園碼頭，搭船約25分鐘後到尾站北角。距離北角碼頭2、3分鐘的馬寶道是不少北角主婦每天必逛之地，有不少販售日用品、便宜衣服和蔬果的小店。特別推介位於琴行街的豪江糕品專門店，負責人楊小姐無師自通，製作糕點十多年。店裏每天售賣10多款糕點，除基本款的菲林卷（芝麻糕）、白糖糕、缽仔糕，還有馬蹄糕、鹹茶果、千層椰汁糕等（$7至$8/件）。楊小姐說順應大家追求少甜的口味，將糕點整體糖量減少，還有一系列不加糖的飲品，如冬瓜羅漢果茶、薏米水等（$10至$12/支）。

穿過車水馬龍的英皇道，拐進書局街，發現通往錦屏街的小巷，竟藏着幾間小餐廳。在巷子盡頭，一家餐廳店面堆滿綠色植物，帶點型格園藝店的影子。Artistry Brewing Company店內家俬與擺設充滿設計感，用上木頭、金屬和玻璃等元素，並有不少植物擺設，每個角落都恍如「set好」讓人打卡。餐廳主要供應西菜，如白酒煮青口、牛扒薯條、漢堡（主食價錢約$100至$200不等）等，也有近年流行的健康食材couscous（又稱古斯米）菜式。蛋糕是負責人Xixi親手製作，特別設計減糖版本，並以天然蔬果粉染色，也自製果乾冲調飲料。咖啡方面，餐廳偏好使用淺焙咖啡豆，一般偏酸，保留果香和豆子原有味道，也有數款單一產地（single origin）咖啡（$68至$78不等）供選擇。在綠意與咖啡香中，為一日寫意旅程畫上句號。

● INFO

觀塘至北角（經啟德）渡輪

班次：1小時1班，富裕小輪官網（fortuneferry.com.hk）提供航班表

全程收費：$7

船程：觀塘至啟德約10分鐘，啟德至北角（經觀塘）約25分鐘

註：周一至五日常班次不經啟德

◆La Serre

地址：觀塘海濱道90號

查詢：3618 4471

Inbloom Tattoo紋身工作坊

地址：觀塘偉業街187號恆生工業大廈8樓K室

收費：經Klook報名，每人$500

報名：bit.ly/3lRIj5D

查詢：6937 2016

啟德空中花園

地址：啟德承豐道33號

網址：skygarden1331.hk

豪江糕品專門店

地址：北角琴行街22號地下C舖

查詢：6193 3808

Artistry Brewing Company

地址：北角錦屏街43A號東發大廈地舖

查詢：3619 7013

純天然香料行

地址：北角馬寶道18號地下5至6號舖

查詢：2898 8728

文：唐可怡

圖：黃志東、朱安妮、鄧宗弘、馮凱鍵

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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