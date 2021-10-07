fashion news：建立可持續理念衣櫥

由網上購物平台The Outnet推出的自家品牌Iris & Ink，起初僅為回應市場對耐看的日常服飾需求而誕生，隨着大眾的環保意識逐漸提高，2021秋冬系列起作出「Considered」綠色承諾，系列中過半產品均採用循環再用、有機及對環境影響較少的物料製成，例如純有機棉、純有機絲綢及循環再造羊絨等。系列中多款重點皮革服飾的原材料來自「皮革工作組織」（Leather Working Group）認可的製革廠，實踐環保使命。設計沿用品牌簡約精緻的時尚美學，並以酒紅色、褐色、奶白色、藍色及綠色等色調為主，包括針織衫、西裝外套、恤衫、皮革連身裙等，款式百搭耐看。

另外值得留意的是，秋冬系列部分items特別附有產品數碼編號（digital ID pilot），顧客只需掃描水洗標籤上的二維碼，便可讀取服飾的來源、面料及保養方法等資訊，確保產品更耐穿；當中還會提供服飾的配搭styling tips，鼓勵顧客持續穿著同一件服飾。

Iris & Ink www.theoutnet.com

文：劉詩言