beauty：讓地球持續發展 為下一代推動潔淨美容

創立於去年初的PO house，一直致力推行負責任消費，並從本地及全球蒐羅多個綠色品牌，而旗下的Nourish Clean Beauty，則專門蒐羅關注環境永續的潔淨美容品牌。記者問PO house創辦人陳寶儀（Po Chen）為何有這個理念？原因正正是為了下一代。「我本身從事廣告行業、graphic design的工作，結婚後暫停工作了一段日子，那時候我在想：『再工作的話會做什麼？自己又對什麼充滿熱誠？做什麼才能為地球帶來好處？』加上那時成為母親，深深感受到為人父母，為了子女什麼也願意做。今時今日，並非給下一代留下物業與金錢便足夠，因為我們處身的地球正需要幫助，我便想到要做對世界有貢獻的事情。」

Po Chen的十月懷胎經歷，激起她創辦Nourish Clean Beauty，「大約8、9年前，我首次懷孕，那時候的自己很緊張，為了對胎兒負責，總希望所用的產品都是有機、無毒，卻發現在市面上很難找到這類型的產品」。她發現香港在潔淨美容方面確實比其他地方落後得多，「當世界各地也興起使用clean beauty的時候，即使香港是個國際城市，亦是高消費的地方，卻對clean beauty認識不足，現時大多數香港人還在使用很多商業化、帶有化學物質的護膚品，我認為是時候需要改變」。

有機並不等於潔淨美容

品牌以代理的方式在世界各地蒐羅clean beauty品牌，在採購過程中，他們都會認清品牌來源，「（蒐羅回來的）這些產品均符合我們的核心價值，產品的成分必定100%純素、不含有害物質（toxin-free）；另外，我們亦會確定那些產品的製造過程均遵循道德準則，即不會欺負婦女，每個程序也與我們的理念一致」。對於很多消費者來說，他們對clean beauty的概念還是很模糊，Po Chen指出：「很多人也誤會有機產品便等於clean beauty，其實organic已是舊有的事物，要知道有機並非代表toxin-free，雖然有機產品需要證書證明，不過其實很多時候，都是可以透過金錢買回來。而一些小農民可能因為堅持不採用農藥，加上他們沒有足夠金錢去購買這些認證證書，所以便缺少了讓消費者認識的渠道。」

100%列出產品成分

為了進一步讓消費者認識clean beauty產品，近日品牌更獨家代理標榜採用100%全天然植物成分的護膚品牌Ingredients Wellness。「起初我被品牌名字中的『Ingredients』吸引，加上品牌的包裝，把產品的成分完全列出，我見到的時候感到很驚訝——為何他們會把秘密配方完全印在產品的瓶子上？可能身為亞洲人，總認為這樣很容易被其他人抄襲，不過品牌2名創辦人Myriam和Eric Malka卻充滿信心，他們認為即使其他人採用當中的成分，卻不能找到提供優質原材料的地方，達至對純淨度的要求。」他們更是整個美容界中，首個會將100%成分完全公開的品牌。

在港經營clean beauty的困難

與Po Chen談及在香港有效推廣clean beauty的難處時，她坦言：「最難的是現代人的focus point很短，如何有效地把大量有關信息傳開去絕對是個挑戰，我們在這方面需要下很多工夫。」以這次推出的Ingredients Wellness為例，她與團隊想到使用簡易的hashtag「#TheRealYou」作為宣傳，「品牌本身的hashtag為less is so much more，不過我想令這句變得更地道、更人性化，便以#TheRealYou配合Ingredients Wellness提出的理念，他們從不害怕告訴別人自己的成分配方，將一切呈現在人前；而他們的主打產品，亦正提倡提升皮膚的自我修復能力，提出崇尚自然的重要」。

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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