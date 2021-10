beauty：讓地球持續發展 為下一代推動潔淨美容

創立於去年初的PO house,一直致力推行負責任消費,並從本地及全球蒐羅多個綠色品牌,而旗下的Nourish Clean Beauty,則專門蒐羅關注環境永續的潔淨美容品牌。記者問PO house創辦人陳寶儀(Po Chen)為何有這個理念?原因正正是為了下一代。「我本身從事廣告行業、graphic design的工作,結婚後暫停工作了一段日子,那時候我在想:『再工作的話會做什麼?自己又對什麼充滿熱誠?做什麼才能為地球帶來好處?』加上那時成為母親,深深感受到為人父母,為了子女什麼也願意做。今時今日,並非給下一代留下物業與金錢便足夠,因為我們處身的地球正需要幫助,我便想到要做對世界有貢獻的事情。」

Po Chen的十月懷胎經歷,激起她創辦Nourish Clean Beauty,「大約8、9年前,我首次懷孕,那時候的自己很緊張,為了對胎兒負責,總希望所用的產品都是有機、無毒,卻發現在市面上很難找到這類型的產品」。她發現香港在潔淨美容方面確實比其他地方落後得多,「當世界各地也興起使用clean beauty的時候,即使香港是個國際城市,亦是高消費的地方,卻對clean beauty認識不足,現時大多數香港人還在使用很多商業化、帶有化學物質的護膚品,我認為是時候需要改變」。

有機並不等於潔淨美容

品牌以代理的方式在世界各地蒐羅clean beauty品牌,在採購過程中,他們都會認清品牌來源,「(蒐羅回來的)這些產品均符合我們的核心價值,產品的成分必定100%純素、不含有害物質(toxin-free);另外,我們亦會確定那些產品的製造過程均遵循道德準則,即不會欺負婦女,每個程序也與我們的理念一致」。對於很多消費者來說,他們對clean beauty的概念還是很模糊,Po Chen指出:「很多人也誤會有機產品便等於clean beauty,其實organic已是舊有的事物,要知道有機並非代表toxin-free,雖然有機產品需要證書證明,不過其實很多時候,都是可以透過金錢買回來。而一些小農民可能因為堅持不採用農藥,加上他們沒有足夠金錢去購買這些認證證書,所以便缺少了讓消費者認識的渠道。」

100%列出產品成分

為了進一步讓消費者認識clean beauty產品,近日品牌更獨家代理標榜採用100%全天然植物成分的護膚品牌Ingredients Wellness。「起初我被品牌名字中的『Ingredients』吸引,加上品牌的包裝,把產品的成分完全列出,我見到的時候感到很驚訝——為何他們會把秘密配方完全印在產品的瓶子上?可能身為亞洲人,總認為這樣很容易被其他人抄襲,不過品牌2名創辦人Myriam和Eric Malka卻充滿信心,他們認為即使其他人採用當中的成分,卻不能找到提供優質原材料的地方,達至對純淨度的要求。」他們更是整個美容界中,首個會將100%成分完全公開的品牌。

在港經營clean beauty的困難

與Po Chen談及在香港有效推廣clean beauty的難處時,她坦言:「最難的是現代人的focus point很短,如何有效地把大量有關信息傳開去絕對是個挑戰,我們在這方面需要下很多工夫。」以這次推出的Ingredients Wellness為例,她與團隊想到使用簡易的hashtag「#TheRealYou」作為宣傳,「品牌本身的hashtag為less is so much more,不過我想令這句變得更地道、更人性化,便以#TheRealYou配合Ingredients Wellness提出的理念,他們從不害怕告訴別人自己的成分配方,將一切呈現在人前;而他們的主打產品,亦正提倡提升皮膚的自我修復能力,提出崇尚自然的重要」。

