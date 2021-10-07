傳統鐵板燒鮑魚 吸盡昆布香

三日月最貴的套餐，賣點為A5宮崎和牛及燒活南非鮑，後者是永嶋師傅跟足流行日本逾20年的鮑魚烹調手法來製作。在鐵板鋪上錫紙，灑岩鹽，放約4至6頭的活鮑魚，再把原片昆布鋪上後焗5分鐘，使鮑魚盡吸昆布的味道。之後切件，再於鐵板上煎鮑魚肝，最後淋上鰹魚高湯羹，鮑魚柔軟，散發啖啖海鮮香。

澳洲F4和牛封門柳 味濃多汁甘腴

論性價比最高，非極上一人前鐵板燒莫屬，有齊前菜、刺身、生蠔、香辣大蝦或吞拿魚沙律、鐵板燒北海道帶子、茶碗蒸、鐵板燒日本蔬菜、野生白鱈魚或帝王虎蝦，主菜、鐵板炒飯、味噌湯和甜品。主菜可從美國安格斯牛柳、和牛封門柳或新西蘭羊架之中3選1，店主Louis推介澳洲F4純種和牛封門柳（M5至M7級），煮至medium well，肉味偏濃，油花分佈平均，肉汁多和甘腴，口感最佳。

鱈魚和蝦之間，記者推介虎蝦。三日月選用大隻的沙巴帝王虎蝦，在鐵板上先燒蝦頭，取出蝦膏略炒，蝦尾肉則加迷迭香煎香，上桌前以醬油炒香蝦膏後淋在蝦肉上，令蝦肉多一分鹹香。沙律推介香辣大蝦沙律，永嶋10年前展開海外工作生涯，首個地點是新加坡，當時他創作出一款蒜味辣汁，並應用在此沙律中，現時港版辣度稍減，並分開附上，客人可按個人接受程度而添加。

甜品以三日月多士作結，類似鐵板燒版的法式西多士。先將浸滿蛋和牛奶的薄麵包在鐵版上煎香，同時略炒雜莓和-40℃的日本雲呢拿雪糕。上桌時以多士墊底，加入雪糕和雜莓，融化掉的雪糕滲入多士中，口感更柔滑，蛋香和奶香在口腔中縈繞，回味無窮。

■三日月

地址：尖沙嘴金馬倫道23號金馬倫廣場2樓B號舖

查詢：9851 7951

[飲食]