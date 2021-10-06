News：描繪不同族裔的肖像

被自身倒影層層環繞

張健君是K11 Art Foundation和倫敦皇家藝術研究院合作舉辦的長期駐留項目的第4名常駐藝術家。駐場期間，他在倫敦就地取材，將學校裏的Smirke 2 Studio變成一個「考古現場」，創作綜合媒介裝置作品《人跡》。展覽分為3個部分：第一部分延續2019年的倫敦個展，加入更多本地市民和中國傳統人文形象。以水墨和炭筆描繪不同族裔和身分的人物肖像，與佇立在展廳內的古典雕塑副本相互對照。第二部分是一個鏡廊空間，在這個空間中觀眾會從肖像慢慢聚焦到眼睛。光線的變化炫目，隨着空間的切換，周圍被自身的倒影層層環繞，沉浸式的體驗，引導觀者通過不同角度審視自己。第三部分由一個小型互動場域構成。在經歷對自身反思後，張健君以提問的方法，引導觀眾參與藝術創作，將各自獨一無二的答案及自己的「痕迹」留在展覽中。

● 人跡

日期：即日至11月14日

時間：周一至五，中午12:00至晚上 8:00

周六、日及公眾假期，上午11:00至晚上 7:00

地點：K11 HACC （鰂魚涌英皇道728號 K11 ATELIER King's Road 2樓）

網址：www.k11artfoundation.org

整理：張曉冬