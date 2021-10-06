重新演繹1930年代美學 簡約腕表 復刻玩味

酒桶形Art Deco裝飾風

18歲，是充滿無限可能的年紀，以優雅流麗的線條設計而成的Longines Evidenza典藏系列今年便誕生18年。2003年推出的系列，設計靈感來自1925年的酒桶形表款，承襲當時的美學設計。那時是個革新的年代，各種領域都出現突破的發展，在時尚設計界更是誕生了許多前所未見的新鮮設計，拋去傳統線條，加入了更精巧、多元的新元素。Longines當時深受Art Deco裝飾藝術風行薰陶，創新設計了第一枚獨特的酒桶形腕表，是最早開始製造酒桶形腕表的品牌之一，此設計後來更獲獎無數。

走精華優雅路線的Evidenza系列，推出過不少男士和女士表款，部分還有鑲鑽款式。今年的重點作是全新女士自動腕表款式，飾以海洋藍綠色或銀色的表盤，配襯真皮表帶及柔韌的精鋼表鏈。另外值得一提的是，今年新款的表盤佈局跟以往略有分別，表盤用上兩種打磨，外圍飾以放射性紋理，羅馬數字時標的字體亦較原有款式纖幼。

分區式表盤設計 配搭真皮表帶

Evidenza以外，另一帶歷史氣質的是品牌的Heritage系列。品牌每年也會從豐厚歷史典藏中找來一枚經典型號的腕表推出改良的新版，今次的Heritage Classic表款便重塑了一枚1930年代的腕表，按照原有設計重新演繹分區式的表盤設計，凝聚當時的設計美學，配搭復刻玩味的真皮表帶。繼兩年前推出，備受讚譽的銀色型號，品牌今年以黑色表盤重新演繹Heritage Classic，配以亮麗及簡約設計。腕表表殼直徑38.5毫米，以圓環及流麗線條打造立體感。

腕表搭載全新L893獨家機芯，內置矽游絲以抵禦磁場干擾。品牌提供長達5年的保養服務。小秒表盤置在表面中軸線的下方，令腕表的外觀設計更接近原著，向昔日製表的美學致敬。腕表備有兩款表帶選擇，干邑色皮帶選擇能隨個人佩戴習慣而帶來顏色變化，更顯個人風格，而細緻米粒狀紋理精鋼鏈帶以交錯拉絲與拋光處理，打造細膩精緻的質感。

Master Collection名匠系列是品牌經典表款系列，備有多款獨家機芯：提供時、分、秒以外，如日期、計時、能量儲備顯示、逆跳或年曆等專業功能。系列的男裝尺寸腕表在兩年前開始新增月相顯示功能的款式，今年品牌再將月相加入到尺寸較細小的34毫米表殼系列內，腕表並備有精緻多樣的表盤及表帶選擇。雖然較細小的腕表通常令人聯想起女裝表，但白色網紋表盤配搭阿拉伯數字時標的款式也適合手腕尺寸較小的亞洲男士。

鈦金屬、綠表盤兩新款

除了經典復古的款式，也有人喜歡較為當代的設計。Spirit先行者系列去年面世後獲不少用家歡迎，表款向品牌多年來支持的傳奇飛行家及探險家如Amelia Earhart、Paul-Émile Victor等的探索精神致敬。腕表擁有傳統飛行腕表的特有功能，同時加入時尚的線條設計元素。特大型表冠、分鐘刻度、水晶表鏡邊緣的設計、表面數字特色字款、菱形刻度，加上夜光塗層的棒形指針，都是從航空領域汲取的元素。今年的全新型號用上新物料，採用鈦金屬材質配啞黑色表盤，結合強化、非凡個性及嶄新製表技術；而另外為呼應探險家征服海陸空的精神，品牌亦特別推出綠色表盤的新款。

● 查詢：Longines 2518 9982

● 全新優雅形象大使

Longines最近宣布演員Regé-Jean Page正式成為品牌全新優雅形象大使。他憑Netflix劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）中飾演的哈斯丁公爵（Duke of Hastings）一角，獲艾美獎提名。他同時榮獲美國演員工會獎的個人提名，以及美國NAACP Image Awards頒發傑出電視劇男演員獎（Outstanding Actor in a Drama Series）。Regé-Jean Page說起品牌的「優雅」精神：「我喜歡保持一套優雅的標準，學會慷慨及樂於助人，為世界帶來更多美好事物。」

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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