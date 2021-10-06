e之選：發燒級真無線耳機音質升級

FoKus PRO的單元結構，是內置一顆8.2mm專屬定制的動圈單元和兩顆Knowles動鐵單元。前者主要負責以大直徑動圈加強低頻的震撼力，令低音下潛更深，同時提升還原度。而後者則令中高音頻的細緻度、空間感得以增加。除了在單元上升級之外，耳機的晶片亦升級至QCC 3040，支援藍牙5.2之餘，更令續航能力提升，單次充電能提供7.5小時的連續播放時間。

此外，耳機亦支援Qualcomm TrueWireless Mirroring功能，能夠視乎環境自動切換主副耳機，連接就更穩定，也設有CVC米高峰降噪，以提升通話時的質素。值得一提的是，耳機的外殼使用人體工學設計及以3D打印出來，提升貼耳度，更能阻擋外界噪音和提高佩戴的舒適感。

● 規格

單元：8.2mm動圈×1、Knowles動鐵單元×2

連接：藍牙5.2

無線編解碼器：aptX Adaptive、aptX、AAC、SBC

電池容量：45mAh×2（耳機）、500mAh（充電盒）

使用時間：7.5小時（耳機）

售價：$2780

查詢：3188 0767

[Gadget]