e之選：德國智能電視 光暗調節畫質細緻

除了影像之外，音色亦是重要一環，MT50U7500和MT55U7500均內置Dolby Audio及DTS Studio Sound系統，其中Dolby Audio能提供最多7.1聲道的環迴立體聲效果，無論是用來看電影或是聽演唱會都更具臨場感，再加上DTS Studio Sound技術，令音質更進一步提升。作為一部Android智能電視，兩機均內置Android 10系統，並預設Google Play Store，用家可直接安裝Apps提升電視功能。此外，兩機亦支援Google Assistant，用家能以語音控制電視開關、轉台等多種功能，對於鍾愛智能家居的用家，便最適合不過。

● 規格

尺寸：50吋（MT50U7500）、55吋（MT55U7500）

解像度：3840×2160像素

影像處理器：Chameleon Extreme 2.0 Engine

作業系統：Android 10.0

體積（連底座）：1113×701×280mm（50吋）、1227×770×280mm（55吋）

重量（連底座）：9.2kg（50吋）、10.62kg（55吋）

售價：$4780（50吋）、$5680（55吋）

查詢：2833 5129

文：吳一鳴

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