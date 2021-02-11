全球限量250部 暗花相機 迎007回歸

對於一眾占士邦迷來說，這部全新的《007：生死有時》可說期待已久，作為2015年上映的《007：鬼影帝國》（Spectre）續集，原本定於2019年上映，但由於導演檔期及主角占士邦選角等多個問題影響，加上全球疫情的打擊，在多次延期下，最後直至現在才正式在大銀幕與一眾粉絲見面。不過，系列作為特務片經典之一，就算面對多次延期，亦無損粉絲的期待及作品在大眾心目中的影響力。

Leica迷監製促成合作

其實說到占士邦與Leica的關係，並非只因為電影中出現該品牌的相機這般簡單，更要追溯至上世紀身兼演員、編劇、製片人的Michael G. Wilson。根據廠方提供的資料，Michael G. Wilson及其妹Barbara Broccoli除了是部分占士邦電影的監製之外，他本身亦熱愛攝影，當年在拍攝占士邦電影時，都會使用Leica相機拍下不少珍藏幕後相片，因此品牌早已與占士邦系列電影結下不解之緣。而今次《007：生死有時》亦是由兩人再次擔任監製，更於占士邦在牙買加的宅邸中出現一部Leica Q2相機，促成了今次「007限量版」相機的出現。

專屬皮箱加持 增添特務感

如果熟知Leica的用家，定必知道限量版相機不會只是印上簡單一個logo了事。是次「007限量版」雖然使用Q2的原型設計，但廠方也花了不少心思令相機更加突出，其中鏡頭蓋便使用了早期占士邦系列電影中片頭經常出現的槍管內的來福線圖案來製作，而在機背屏幕下方、機頂左方均印有「007」暗花。機身配上深綠色的真皮，令相機更切合占士邦深不可測的性格。為了令到限量版相機更加珍貴，廠方更特別與英國高級皮箱品牌Globe-Trotter合作，為這部限量版相機人手打造專屬的手提皮箱。這個皮箱亦使用了與相機機身相同的深綠色皮革製作，與今次限量版相機更相襯。

3段數碼變焦 助靈活拍攝

Q2「007限量版」的功能與一般的Q2相機相若，沒有太大改動，除了內置全片幅4730萬像素黑白CMOS之外，也支援4K影片拍攝功能。機身設有IP52防水滴及防塵功能，足以應付大部分戶外環境下的操作。雖然Q2並不可換鏡頭，但內置的Summilux 28mm f/1.7 ASPH.鏡頭，拍攝大部分的風景照也是綽綽有餘，加上鏡頭設有微距拍攝模式環，最近對焦距離可達17cm，就算想捕捉一些微型物件的特寫，也很容易拍攝得到。雖然相機只設有定焦鏡頭，但機內亦設有數碼變焦能力，提供35mm、50mm及75mm 3個選項，令拍攝更靈活。

● 規格

感光元件：4730萬像素（24×36mm）黑白CMOS

鏡頭：Summilux 28mm f/1.7 ASPH.

快門：1/40,000秒至1秒（電子）、1/2000秒至60秒（機械）

感光度：ISO 100至100,000

儲存界面：SD/SDHC/SDXC

其他功能：368萬像素OLED觀景器、3吋104萬像素屏幕、4K＠30fps拍片、3款E49彩色濾鏡、最高每秒10張連拍、Wi-Fi、藍牙

體積：約130×80×91.9mm

重量：約734g（包括電池）

售價：$71,800

查詢：2385 0118

文：吳一鳴

編輯：王素怡

美術：謝偉豪

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