論盡教育：此心安處是吾鄉

移民係大事，王師奶區區一匹婦點敢畀意見吖，下筆只談教育事，舉刀只斬教育界的牛鬼蛇神，不談政治（與老爹約法三章）。移民係人生大事，本來唔敢答，但呢名讀者移民全因兩個兒子教育前途，因此扮專家做紅綠燈。先此聲明，僅屬一管之見，半支盲公竹，參考而已。

世事無絕對 一切執生

呢名讀者只說移民，無講邊個國家。王師奶就以近期移民熱門地點討論，依次是英國、加拿大、美國。英國移民條件最寬鬆，又因為是前宗主國，好多嘢熟口熟面，如紅色郵筒、雙層巴士，由細見到大。公立學校讀書唔使錢，水準都唔差；私立學校當然要錢，口碑平均好啲。如果早早在當地由低班讀起，語文基礎穩固，入著名大學機會大好多。美國公立學校多，種族多元，程度較參差，私校遠勝公立。好的大學不少，科技、化學、醫療世界一哥，諾貝爾級教授為數不少。加拿大學校環境好，民風淳樸，學風端正，生活費用較低，大學水平亦好。

坦白講句，學校條件是外在硬件，其他成功因素好多，諸如家庭教育的配合，學生本身的勤奮、堅毅，領悟能力都重要。家庭條件人人不同，上述意見只是大概而言，名校也有失敗的學生，家長心目中band 5的學校也會跑出狀元。世事無絕對，一切因環境而定，改變環境，適應環境，一切執生喇！

是否留鄉一定矜貴？

至於會否淪為二等公民，如果唔夠韌力，唔夠刻苦，半途而廢，不止淪為二等，三等四等都有可能。至於是否人離鄉賤，情况更加複雜。逆向思維，是否留鄉一定矜貴？新聞所見，好多剛果、埃塞俄比亞、敘利亞、委內瑞拉的人民攜幼扶老逃離家園，為什麽要冒人離鄉賤的風險？故鄉或任何本土，都有貧賤富貴的分野，有人住深水埗劏房，有人住淺水灣海景豪宅。毅然離鄉到陌生的異地，總會經歷一段陌生甚至痛苦的適應。你為什麼要離鄉？為兒女教育前途？為較好的生活？甚至只為一啖清新空氣？

也許會比未離鄉前更差、更貧賤，一啲唔奇，例子也不少，但你總抱有一個希望、一個目的才會離鄉。遠的不說，就以香港為例，香港老一輩居民，很多都從內地移民來的，也許因為戰亂，也許因為當年鄉間生活太艱苦。來到香港，打打拼拼，開創一個新的局面，有些能夠安居，有些能夠溫飽，有些成了實業家，有些成了世界級富豪，證明人離鄉不一定賤，不要給那些負面的成語或俗語誤導。生下一個肥肥白白的嬰孩前都要經過多番的陣痛喇！

「此心安處是吾鄉」是蘇軾名句，至於移唔移民，或應唔應該移民，學吓東坡先生喇，你覺得那處「心安」就停在那處。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第366期]