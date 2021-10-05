家庭有教：偉人故事加強孩子抗逆力

逆境故事 更在地引發共鳴

故事1︰「愛因斯坦是一位非常著名的科學家，曾奪得1921年的諾貝爾物理學獎，而他的發現可說是當代的物理學基礎。他的思想可謂流芳百世，例如《相對論》影響着每一名科學家，1999年《時代》雜誌選他為『世紀風雲人物』，可算是現代物理學之父。」

故事2︰「愛因斯坦明白要成功，過程中必會面對不少挫折，而且很多人都會不同意自己。例如他有關『光線能被扭曲』的解說，就引來大量物理學同儕的質疑和非議，讓愛因斯坦明白到，他需要更努力研究，更用心向其他的同儕解說。」

你認為故事1還是2，更能讓孩子面對挫折，從困難中反彈呢？美國哥倫比亞大學學者Xiaodong Lin-Siegler團隊的研究指出，雖然故事1正面描述了「偉人」的成功故事，但同時強化了「偉人」的個人內在能力，「學霸」得實在太「離地」；尤其在某些學習範疇如科學、數學等，對遇到實在困難的「在地」學生並無幫助，更遑論紓解孩子因為學業受挫而產生的無助感。相反，故事2將「偉人」描述成「在地」的人，即使在自己最出色的領域上也會遇到困難，因此更能讓遇挫折的孩子產生共鳴，遇上困難及負面情緒，也不致輕易放棄。

家長也不妨跟孩子多說「遇挫不撓」的故事吧！

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第366期]