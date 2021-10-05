讀書時節：小一必讀—— 一本關於廁所的書

必須掌握的「生存能力」

繪本《你會上學校的廁所嗎？》特別適合一年級「新鮮人」閱讀。幼稚園和小學的校園生活大不同，每年小學的工友姨姨總會投訴：一年級樓層的廁所特別骯髒！我們也偶爾會聽到有些低年級的孩子課上不敢舉手表示要上廁所，憋不住就尿褲子。甚至，我回憶自己的小學時代，當年同學們不也有過女廁鬧鬼的奇怪想像嗎？女同學互相嚇唬，於是，大家都不敢上廁所。已經長大的我們，也許忘了當年自己小小的身影，那時候獨自來到陌生的校園，適應學校生活的情况。廁格的空洞回音，孤身上路的焦慮，曾經也是我們的夢魘。

所謂吃喝拉撒是生命之必須，也正如封底的介紹所說：上廁所是孩子必須掌握的「生存能力」——不然，怎麼放輕鬆來過每天的學校生活？怎麼安心地、專心地學習？我們總是記得問孩子：「今天學了什麼？有沒有功課？」卻很少問他們：「你會上學校的廁所嗎？」在孩子努力地適應新環境、學習照顧自己的時候，這是老師和家長很值得去問問小一新生的問題。

嘗試蹲出完美姿勢

每個學年的開始，我都會和一年級的小朋友共讀這本「便便繪本」。小孩們嘰嘰嘎嘎，動起來青蛙蹲——全班三十幾隻青蛙一起蹲——蹲出一個用馬桶時最漂亮的姿勢；我們打開書中1:1的「模擬廁所」，研究一下哪裏才是蹲馬桶的完美位置；還有，小朋友來動腦筋想一想，幼稚園的廁所都沒有門的，我們來說說小學生上廁所為什麼要關門……和孩子在笑聲中讀完這本書，解決他們使用學校廁所的幾個困惑，以後應該可以放心上學校的廁所了。

女兒把書捧過來，煞有介事地指着圖畫裏的豬圈，上方的廁所正在「空降」小豬的食物。她瞠目結舌：「這……給小豬吃嗎？」不一會，她又指着另一個頁面，上面寫着：用河川中的繩索擦屁股的廁所。「咦？還有這種廁所啊！」孩子又再次笑得合不攏嘴。看到這個「廁所大百科」，展示世界各地廁所的奇觀，她驚訝的表情和所有一年級孩子都一樣。我們再來順道簡單聊聊世界各地不同的風土人情，求知的起點，哪怕就從「廁所」這種話題而開始亦無不可！

最重要的是，解除心理負擔，笑着學會一種小學新鮮人必備的生存能力，實在很不錯！

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介﹕手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

[Happy PaMa 教得樂 第366期]