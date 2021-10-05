親子筆陣．玩創校長：電子教學非為疫情而生

1980年代「未來科技」 今日變普及

談起鐵金剛電影，令我想起1980年代觀賞這齣特務電影時，我最感興趣的，就是占士邦擁有很多「未來科技」，去幫助他完成很多不同的任務。我印象最深刻的，就是占士邦的汽車，除了在車頭燈能變換出來的炮彈、火箭及機關槍之外，汽車裏都總有一個熒光幕，就在占士邦需要資訊時，MI6總部能與他視像對話，把重要的機密告訴他，並在熒光幕上的地圖顯示敵人的位置。

今天再回頭看這些電影中的「未來科技」，不禁問：這不是我們今天每人口袋裏的手機基本功能嗎？視像會議和地圖定位不再是特工的專利，已是我們日常生活中每天都在應用的東西。但這些所謂「未來科技」並不是一朝出現，而是由科學家經過很多年的科研探究，哲學家對未來生活的構想及分析，企業家抓緊每個普及科技改善生活的機會，把一件又一件的新事物創造出來。

科技的本質就是配合生活上的需要，製造不同的工具來改善人類的生活，就如當人們使用原子筆以後，毛筆書法就自然變成興趣及藝術；數碼相機及手機拍照普及以後，菲林相機就自然被淘汰；生活效能變得更加便利後，人們總是不能走回頭路。

電子元素助理解學習內容

疫情不知不覺已經來到第二年，很多教師、家長及學生都把「因為疫情，我們用多了很多網課、電子教學及學習平台」這些話掛在嘴邊，甚至有的說，當全面恢復實體課後，學校不應該繼續使用電子教學，要變回紙筆上課。但大家可知道，電子教學的出現並不是為疫情而生，電子學習亦不是科幻片的獨有劇情，疫情的出現，只是無意地推動及加速了必須要發生的電子學習模式，實現多年以來不同學者及教師們所研發的電子學習方法而已。

其實很多研究已經指出，適當地在孩子的學習中加入電子元素，有助學生更容易理解學習內容，學生與學生之間可透過電子學習平台創造更多不同的可能性。如果有效地配合大數據及人工智能，更可分析學生的學習進度，提供更有效的學習方法給每個學習進程不一的孩子。

或許今天我們當家長及教師的責任，就是全力去認識當下最新的科技，細想如何把這些科技應用於孩子的學習中，繼續以身教的方式堅持人類本來的真善美，好好教孩子如何傳承大家重視的核心價值，裝備孩子各樣的技能去迎接未來的挑戰。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第366期]