情緒健康：瞓覺˙運動˙遊戲 孩子健康快樂良藥

文︰沈雅詩

香港中文大學兒科學系兒童體智及行為發展科名譽臨牀副教授陳鳳英，既是資深的兒科醫生，亦是兩女之母，在她的育兒字典裏，想小朋友健康快樂，家長只需要做3件事︰讓他們好好睡覺、好好運動、好好玩耍！

睡不夠反無時停 表徵如ADHD

在醫院裏，陳鳳英每日為不少疑似ADHD（專注力失調和過度活躍症）的學童應診，她發現一個有趣的現象，「10個來見我的小學生，8個都是睡眠不足，而且很多根本不是ADHD」！

她指出，成年人睡眠不足，會打瞌睡，不想走動，但小朋友由於腦前額葉發展未成熟，表現出來卻剛剛相反，「他們會『熄唔到掣』，走來走去無時停，做事『亂龍』，表徵就和ADHD一樣。於是個個家長都說要帶小朋友看醫生，個個也嚷着要給子女吃藥，但就忘記了一樣很重要的東西——睡覺」！

家長身教 培養良好睡眠習慣

陳鳳英說，小學生每天至少睡10小時，而她兩個念中學的女兒，每晚9時上牀，放學後又會午睡2小時，「人體在睡眠時才會分泌生長荷爾蒙，睡眠充足，腦部才發展得好」。

在家長口中，陳鳳英不時聽到「小朋友晚晚唔願瞓」的投訴，她總會反問家長一句︰「當你叫小朋友睡覺時，自己在做什麼？」十居其九也回答正在看電視、玩手機、工作……「當你這樣時，又怎叫小朋友睡覺呢？」她說，家長如希望培養孩子有良好的睡眠習慣，必須「佢瞓，你瞓」，寧可待他們熟睡了，才再起來活動。

早半小時上牀準備 逐步調校夜貓

假如孩子已習慣做「夜貓」，陳鳳英建議逐步調校，「先找出小朋友正式入睡的時間，舉例是11時半睡着，那便提早半小時請他上牀，跟他做些睡前準備活動，例如聽音樂、說故事、閒聊，待他慢慢入睡。重複上述程序2星期後，可逐步把上牀時間提前，由11時提前至10時半，再兩星期後，又提前至10時，然後是9時半」。

運動分泌多巴胺 提升專注

第二個育兒錦囊，是運動。陳鳳英很享受做運動，她熱愛跑步、打籃球，於是也特意把這份「禮物」送給兩個女兒，「兩個女只得十幾個月大時，我和先生已經揹着她們四處行山、露營，後來發現她們對游泳特別有興趣，我們便親自教，在小學時，兩個都入了學校泳隊」。

她強調，任何人都需要做運動，因為帶氧運動可把更多氧分輸送到身體，幫助細胞生長和運作，而運動時，大腦所產生的多巴胺（dopamine），更可提升小朋友的專注力和學習認知能力。「美國一間小學，曾經做過一個研究，學校把200多個二年級學生分成兩組，一組一邊上課，一邊做中至強度的運動，另一組則只坐着聽書。這個安排持續了2年，結果發現，邊做運動邊上課的學生，他們無論在數學及串字方面的能力，都比坐着聽書的學生，學快了4個月。」

每日最少1小時的帶氧運動，對不少家庭來說，是奢侈品，但陳鳳英認為，這視乎家長重視什麼，「我兩個女兒，清晨5時45分起牀游泳，她們每天運動後才上學」。

每天隨心玩最少1小時

睡得夠、運動足，還要有得玩，才稱得上是快樂的童年。陳鳳英引述聯合國兒童基金會（UNICEF）的建議稱，兒童有遊戲權利，每天應讓他們玩最少1小時。「這個是指自由遊戲（free play），意思是在安全的環境下，家長應該放手容讓小朋友隨意、隨心地玩，而在玩的過程中，亦不帶着任務。」她說，有時孩子會邀請父母加入，「像我兩個女兒，她們會喜歡找我和先生一起陪玩board game、啤牌，在free play時間，想玩什麼、怎樣玩，我們都聽她們的」。

[Happy PaMa 教得樂 第366期]