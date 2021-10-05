「御廚」家族主理 科學園高CP法菜

選用冰鮮羊架 慢煮再煎脆外皮肥膏

David於2008年返回法國，伙拍父親在西部巴斯克地區開了BriKetenia，並獲得一星米芝蓮殊榮。但他沒有忘記在香港工作時的好朋友Walter，邀請他將BriKetenia帶來香港。所以香港BriKetenia的菜式風格及部分醬汁，都與總店一脈相承，是傳統法菜風味。「正宗法國fine dining菜式多，每道菜的配料都很講究。我們就來個簡化版，保留靚食材和法菜的烹調，簡化配菜的處理，從而降低成本，又不失神髓。」Walter解釋。

打開BriKetenia的菜牌，午、晚市均設套餐，亦可散點，大約百多二百元就有交易，絕不離地。「科學園租金較市區便宜，可用來補貼食材，買到更好的材料。好似澳洲羊架，基本上間間餐廳都做，我就堅持用成本貴一半的冰鮮貨，始終肉汁比急凍的保存得更好。先慢煮1小時，再香煎將外皮和肥膏位煎脆，就已經好好食。」又好似龍蝦意粉，同樣是各大小café都會做的食物，但這裏的龍蝦汁是真正用蝦殼熬出來，10公斤龍蝦殼熬足4小時成6公升濃湯，將之加入茴香、蘆筍、鮮菇來炒意大利扁麵，加上龍蝦肉，有多鮮味，可想而知。

想一嘗來自法國總店的米芝蓮一星級美味，不妨試試BriKetenia的首本名菜法式炒田雞配鵝肝粒。來自法國的田雞腿拆肉後，剩下的田雞骨就用來煮汁，田雞骨熬出來的湯汁比雞湯更鮮味，用來炒田雞肉拌以甘香的鵝肝粒，邪惡但美味。提起醬汁，手切牛肉他他亦屬不能不試之選。牛肉來自里昂，秘製的他他汁以總店秘方製作，特調辣粉、芥末、雞蛋、乾葱等調成，香而不辣，最能襯出牛肉的油香。百來元起就食到正宗法國滋味，性價比非常高。

● BriKetenia

地址：沙田白石角香港科學園 科技大道西17號17W 1樓RT103號舖

查詢：5135 2100

[飲食]