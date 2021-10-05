「樓上美術館」享意日fusion 甘鯛立鱗 啖啖酥脆

尖沙嘴從來都是搵食的好地方，最近加連威老道又添生力軍——The Pearl。年頭開業時以酒吧為主，7月拓展餐廳業務，主打日意料理。室內裝修型格，以黑、白、灰、橙4色為基調，牆上掛滿樹脂流體作品，儼如小小美術館。老闆張匯希（Rolland）本身是藝術家，室內設計及牆上藝術品，都是他的心思。餐廳分戶內和戶外兩區，露天平台置有約10張枱，不會很擠迫，秋涼時分約朋友來飲酒吃飯，甚是舒爽。

開業初期，提供的菜式不多，前菜、意粉和主菜各有3、4款。喜歡多選擇的人或許會失望。但其實餐牌上的都是The Pearl大廚千挑萬選的菜式，做法和味道都有別於坊間，且價錢相宜。

海膽汁魚湯煠意麵 有近50克海膽

就以海膽意大利麵為例，很多大小café都有供應，意麵一般都用鹽水煠煮，再撈醬汁上碟；但在The Pearl，卻是以海膽汁和魚湯來煠煮意麵，將湯的鮮味煨入意麵內，之後加入昆布絲、海膽醬和鮮海膽蓉，綴以幾件原片北海道紫海膽。前前後後，每客意麵用上近50克海膽，很足料！扁麵彈牙有咬勁，非常掛汁，難怪每一啖都鮮味濃郁，真材實料。

如果喜歡鮮味，甘鯛松笠燒是The Pearl另一款必點菜式。松笠燒又叫立鱗，就是保留魚鱗一同煎炸，魚鱗微微翹起，形態與松果相似。大廚選用有甘鯛之稱的馬頭魚，肉質特嫩，先將魚鱗一面炸脆，再以滾油淋上魚肉，避免直接油炸，令魚肉變老。做出來的魚柳既香且酥脆，但又不會乾嚡。配上以微焦牛油、檸檬炮製的忌廉汁，香滑creamy，魚鮮豐美。

松露雞皮脆肉嫩 一口豬綴啤梨解膩

至於The Pearl大廚的得意之作，就要數黑松露慢烤雞。嚴選1.4至1.5公斤的三黃雞製作，先將雞洗淨，在皮肉之間抹上黑松露醬，然後慢煮半小時，再將雞吊起風乾一晚，待雞皮完全乾爽。客人來到後，才入爐將外皮焗脆，原隻上枱。大廚還細心地配上椰菜花、本菇、蘆筍、舞茸等多款蔬菜伴碟。由於經過慢煮，雞肉果然柔軟嫩滑，而外皮則保持脆口，食起來，每口雞肉都有濃濃的黑松露菌香，配上大量沾有雞油香氣的蔬菜，一點也不油膩。

The Pearl的慢煮伊比利亞豬也很出色。選取肥美腍滑的豬脢肉，慢煮近2小時，切成丁方狀，每件上面都放上小粒法式紅酒啤梨。豬肉油香出眾，配酸酸甜甜的啤梨，正好解膩，一啖一件，豬油的甘香與啤梨的清新，在口腔引爆，令人食完一件又一件。再配杯帶玄米香的特調雞尾酒，愜意極了。

● The Pearl

地址：尖沙嘴加連威老道20號 香港瑞生尖沙嘴酒店4樓

查詢：6274 1916

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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