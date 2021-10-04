米高峰喊病人名字 做法欠同理心

體現推己及人和同理心，不一定要做些什麼轟轟烈烈的大事，許多看似微不足道的事情，都可看出醫生有沒有以人為本的同理心。例如到公立門診部等見醫生，輪到自己的時候，總有人向米高峰大喊我們的名字，「XXX，到Y號房見醫生」。於是全世界都知道XXX有病，私隱都給這PA（Public Announcement，即公告）出賣了。將心比心，自己當然不願意暴露個人私隱。如果你患的是普通病，那還罷了，要是男士看的是泌尿科或女士看的是婦科，可能有點難為情，要是你患的是不想或不能宣之於口的隱疾，後果將會嚴重得多；若你不幸是城中名人，而候診室裏剛有記者或在場有人向傳媒報料，更是不堪設想。

有見及此，我盡量不用門診的PA呼喊病人。最簡單做法，是親身走到候診室，向病人或病人父母示意，請他們進房間應診。年輕醫生馬上表示抗議：「你是教授，看的病人不多，可以有閒暇這麼做；我們前線醫生，每節門診不少於數十病人，哪來時間到候診室召喚病人？」我理解年輕醫生的沮喪和不滿，也不是要他一定要跟我的做法。病人太多，醫生未必每一名都認得，也是一個問題。但要是醫管當局認為保障病人私隱是需要優先處理的事項，必定想到辦法，許多時，「非不能也，實不為也」是進步的一大障礙。

事實上，對保障病人私隱是否重視，取決於社會風氣和機構文化。許多年前，醫院對病人的私隱毫不重視，我工作的新生兒病房，嬰兒牀頭都貼滿了嬰兒和父母的資料；要是母親患有例如梅毒、淋病或生殖器疣（俗稱椰菜花）等性病，或肺癆等傳染病，都大字標題，一目了然。時移世易，到了今天，醫院對病人私隱加強了保障，但由於電腦科技的發達，小小的手提電腦、光盤，甚至USB手指，都可儲存大量病人資料，若工作人員一個不小心，丟失了這些資料儲存器，便可能導致大量病人私隱外泄。

多年前某外籍醫管局高層，因短時間內不同醫院先後有員工丟失了記錄病人資料的USB手指，備受傳媒及社會各界非議，想殺雞儆猴，要嚴懲所有泄漏病人私隱的員工，包括把他們開除。高層不貼地氣，對醫院前線工作一知半解；當時我和他說，現在醫院上下許多慣常操作，都可能和保障病人私隱有牴觸，你這一刀切做法，可能要懲罰許多同事，包括資深醫護，你承受不起。那天晚上，我參加一個醫學會主辦的講座，剛巧坐在高層鄰座。主講者是一名資深外科教授，播放了許多病人和病人X光的幻燈片，都沒有遮掩病人的面貌、姓名、年歲及診斷。我不禁問高層：「怎麼樣，要不要開除這教授？」高層唯有苦笑，他那「嚴刑峻法」的構思，當然亦不了了之。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）