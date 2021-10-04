健脾 化痰 祛濕 順氣告別鼾症 還枕邊人好夢

熟睡時，咽喉和鼻腔肌肉放鬆，鬆弛的肌肉或會令呼吸道塌陷而變窄。當吸氣時空氣通過狹窄的呼吸道，令咽喉周圍軟組織振動，便會產生鼻鼾。打鼻鼾原因包括先天咽喉或鼻腔結構異常（包括軟顎或懸雍垂（吊鐘）肥大、扁桃腺增生、鼻中隔彎曲、下鼻甲肥大等），以及後天因素，如肥胖、吸煙、飲酒、睡姿不合、鼻敏感等。

聲浪逾50分貝 或患睡眠窒息症

鼻鼾嚴重程度取決於頻率、音量及對睡眠的影響。任何人都可能偶爾在睡覺時出現輕微鼻鼾，不是病態。但如果鼻鼾經常出現，甚至鼻鼾聲嘈吵，聲浪超過50分貝，便需要正視，小心是呼吸道阻塞甚至睡眠窒息症。

睡眠窒息症患者因睡眠時氣道受阻，呼吸困難；而且睡眠經常因呼吸不暢而打斷，會導致睡眠質素欠佳，出現易醒、日間睏倦渴睡等情况。睡眠呼吸中止會對身體帶來衝擊，增加高血壓、心肌梗塞、心律不正、中風、二型糖尿病的風險。研究指出年過50歲男性、體重超標、有吸煙習慣、頸短、仰臥睡姿，都是睡眠窒息症的好發群。

結構異常 側睡換枕頭改善

對於因咽喉、鼻腔先天結構異常而導致鼻鼾或睡眠窒息者，未必適宜採用中醫治療。患者可透過調整睡姿，以側臥代替仰臥，選用高度合適的枕頭，或使用正壓呼吸機（CPAP）輔助通氣；甚至接受手術來暢通氣道及改善鼻鼾。

痰濁脾虛 招胸痹心痛中風

至於其他非先天結構異常引起的鼻鼾問題，則有可能和身體失調有關，中醫稱為「鼾症」或「鼾眠」。《諸病源候論》記載：「鼾眠者，眠裏喉咽間有聲也……氣有不和，則衝擊喉咽而作聲也……但肥人氣血沉厚，迫隘喉間，澀而不利亦作聲。」中醫認為鼾症的病機，與痰濁中阻導致氣機不暢，以及脾虛氣陷以致氣機升降失調有關。

痰既可是在呼吸道的有形之痰，也可是性質黏滯、無處不在，阻礙氣血運行的無形之痰。痰濁壅盛者臨牀常見體型肥胖臃腫、脂肪較多，當這些脂肪積聚在咽喉，就會令呼吸道變得狹窄。有形之痰常附在咽喉、氣道，會令呼吸不順，這些因素都會導致在睡覺時容易打鼻鼾。

脾主肌肉，脾氣虛弱如果到了脾氣下陷程度，由於肌肉乏力，臨牀上常引起臟器下垂。如果咽喉、舌頭、鼻腔周圍的肌肉因脾虛失養而鬆弛，會增加呼吸道塌陷而阻礙氣道的風險。而且脾氣虛的人身體容易浮腫，連舌頭也會腫脹胖大，當睡覺時舌肌鬆弛後墮，便有可能妨礙呼吸，繼而出現鼻鼾。

痰濁、脾虛的體質失調，既影響打鼾和睡眠質素，也影響全身機能。痰濁阻滯容易引致氣滯和血瘀，心脈瘀阻能出現胸痹心痛（心絞痛、心肌梗塞）。痰阻腦絡，蒙蔽清竅可引致不省人事、肢體失用的中風。痰熱內擾可形成眩暈、頭脹頭痛、夜睡不寧、煩躁等。脾虛會影響飲食和水液的運化，出現食慾不振、胃脹等消化不良毛病。脾胃虛弱能影響氣血的生化，氣血不足者常見體力不支、神疲易倦、少氣懶言等全身機能衰弱的表現。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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