吾生有杏：院長醫生周記（166）：奇難雜症？

他少年時不幸患上盲腸炎並引發腹膜炎，由於發炎嚴重，康復後出現腸黏連（intestinal adhesions）及黏連帶（adhesive bands）。這後遺症令他經常出現腸道梗阻（intestinal obstruction），每逢吃大量難消化的食物或喝過多水分，便出現便秘、肚脹及嘔吐。大約5年前一次非常嚴重的腸道梗阻，需要接受緊急切腸手術，事後他飲食需要更加小心，以防問題復發。

由於家族有大腸癌病史，所以他希望及早預防。可是照大腸需要飲3至4公升洗腸水，這步驟大大增加腸道梗阻風險。還有大腸的形態因手術及黏連而有所改變，增加了內窺鏡檢查難度及穿孔風險。因此，他先後向幾名專科醫生求診，但也沒有一人願意嘗試解決他的問題。

不宜照大腸 可用糞便檢測

「陳教授，你可以幫我嗎？」我想了一會，便回答說：「王先生，其他醫生的擔心其實都合情合理。現階段我建議你先接受非入侵性大腸癌檢測，例如利用糞便測試。若糞便測試顯示你患大腸癌風險低的話，可以暫時不用考慮照大腸，以後每年接受糞便測試便可以。另一個檢測方法是利用電腦掃描結腸造影（CT colonography），透過電腦分析影像，我們可以知道大腸的形態及懷疑腫瘤的位置，然後再計劃如何做大腸內窺鏡檢查。」

王先生追問：「陳教授，我應該怎樣選擇才對呢？」我解釋說：「如何選擇視乎每個人的需要而決定。糞便檢測的好處是十分方便，完全不會感到不適或有任何風險。當然，糞便檢測也有不同的選擇。隱血測試（FIT）最常用，現時香港的大腸癌篩查計劃也是用FIT，但是它的準確程度低，不能偵測瘜肉及早期大腸癌。相比下，糞便細菌基因測試的準確度高，更可以透過改善生活飲食習慣而有機會減低致癌惡菌。以你的情况來說，我建議你首先以糞便測試來識別自己的風險程度，若是高風險，才用電腦掃描結腸造影以確定大腸及腫瘤的位置吧。」

隨着人口老化及飲食習慣愈趨不健康，我們將會遇到更多更複雜的病症。醫學科技雖是一日千里，但如何為不同需要的病人選擇合適的檢查是每個醫生要面對的挑戰，這亦是AI不能取代的

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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