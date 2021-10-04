樂園玩水重姿勢 避傷頸風險 挑戰滑水梯 必學鎖頸交叉腳

不過，瀡滑梯加上急速水流，有可能拉傷肌肉，高速滑行則容易擢傷頸椎！物理治療師及急症科醫生點出高危位，教大家趁排隊時熱身拉筋，以及玩樂時正確姿勢，安全第一，才玩得開心。

俯衝式滑水梯 收緊下巴頸部

滑水梯是水上樂園大熱的遊樂設施，水上樂園的天梯不但由初代的五彩升級至八彩，玩法亦改變了，玩家以俯衝式趴在滑水墊上，頭部向前衝。香港物理治療學會會員事務委員暨註冊物理治療師魏志榮表示，「頭向下俯衝的新玩法，當衝力大，而玩家沒有收緊肩頸肌肉，有可能如車禍般『擢』一下頸，出現揮鞭傷（whiplash injury）」。

揮鞭傷常見於車禍中，因身體急停，頭頸被大力前後甩動，有如揮動的鞭子一樣。當玩滑梯時，趴在滑水墊上，頭部昂起，如果沒有收緊肌肉，頸部放軟，高速向下滑行時頸部就有可能擢到，形成揮鞭傷，扯傷，或撕裂頸部肌肉、韌帶或軟組織，導致發炎。由於不是嚴重撕裂或骨折，當下未必有嚴重不適，但一般數小時至1天後，軟組織開始腫脹，頸部會愈來愈緊。魏志榮指，如果頸部只是痠痛、腫，仍能正常轉動，手部沒有出現麻痹，基本上敷冰休息已可處理，可按需要每次敷10分鐘。

但若衝力過大，傷及負責頸部旋轉動作的第一、二節頸椎（寰椎及樞椎），就未必是揮鞭傷這麼簡單，可能是骨折！正常情况下頸部應能左右各90°轉動，但傷及這兩節頸椎，兩邊轉動角度合共少於90°，或出現手腳麻痹，影響到神經線，就需馬上求醫。雖然玩水上遊戲很少出現如此嚴重情况，但為免傷及頸部肌肉，滑下時應該收緊下巴，鎖緊頸部，別到處張望。

急症科專科醫生李明明補充，「因為俯衝滑下時衝力頗大，有可能令頸部過度屈曲或伸展，引致受傷，患有頸椎疾病人士，應盡量避免玩頭向下入水的遊戲」。

坐式滑水梯 交叉手疊胸前 交叉腳

坐着滑下的傳統滑水梯，也不一定較安全。常見意外是水流將雙腳分開，扯傷髖關節、大腿內側肌肉。外國更曾有泳客因沒有做好安全姿勢，結果水流衝力過大引致子宮撕裂！雖然此意外實屬罕見，卻也不可掉以輕心。所以魏志榮提醒玩家，滑下時必須依照工作人員指示做好安全姿勢，將雙手交叉疊胸前，避免撞到周圍硬物，並全程交叉雙腳，避免被水流分開。如果不幸拉傷肌肉，可以RICE方式處理，即休息（rest）、冷敷（ice）、包紮（compression）及抬高患肢（elevation）。

衝浪 趴或跪 跌倒雙手抱頭

水上樂園增添不少新設施，其中一個是室內衝浪場，模擬真實衝浪快感。室內衝浪設施在外國常見，魏志榮指衝浪時如選擇用站姿，對於沒有衝浪經驗的人而言會構成一定危險，因他們未必懂得怎樣跌，最常見會扭傷膝關節、內側韌帶、十字韌帶；趴着或跪着玩可大大降低危險程度，但當跪在板上，身體失平衡時向外跌，被水流冲去後方，有可能使頭部或頸部受傷。「因此跌倒時需收緊下巴、收縮頸部肌肉，並且雙手抱頭，保護頭和頸。」如果擔心會扭傷頸部，事前可做頸部熱身運動，放鬆頸部肌肉。

漂流嬉水 忌獨行 勿喝酒服藥

如不玩激烈水上活動，在漂流、嬉水等淺水的休閒區域，可以放鬆吧？李明明卻警告：「所有水上活動都有遇溺風險！」淺水區貌似沒有深水區那麼危險，但防範意識下降，也會出現危機，「尤其是小朋友，因為大人會覺得很淺水，就放心讓小朋友自己玩，但如果跌一跌，就會沉下去」。一旦小朋友誤闖深水區會非常危險，所以大人應時刻注意小童安全。

就算是大人也應提高警覺。李指出，如果中途雙腳突然無力或抽筋，也會沉下去遇溺；加上嬉水區一般較多人和嘈吵，就算有人掙扎、求救，救生員也未必即時察覺，要靠身邊的人互相留意。

所以，李強調要注意一般的水上活動安全守則：留意自己身體狀况，有不適就不要落水；應結伴同行，不要獨自玩水上活動；喝酒會影響判斷力、服藥令人昏睡或精神欠佳，皆不應下水；遵守設施規則和聽從工作人員指示，「最好學識游水，會較安全」。

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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