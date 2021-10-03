星期日文學‧生活在他方：以文學操練同理心

話說我上學年教一門中國現當代戲劇的課，在芸芸戲劇作品中，學生上堂有較多反應的作品大都有一個共同點，那就是讓他們更立體地看到人物「點解佢會變成咁㗎」的作品，例如洪深的《趙閻王》和潘惠森的《都是龍袍惹的禍》。

洪深

《趙閻王》：從趙大到趙閻王

洪深是五四時期中國現代戲劇的奠基人之一。一九二二年從美國學成歸來，同年冬天，他參考美國著名現代劇作家尤金‧奧尼爾（Eugene O'Neill）的《瓊斯皇》（The Emperor Jones），寫了被認為是中國第一套表現主義戲劇的作品《趙閻王》。《趙閻王》的故事是說綽號「趙閻王」的老兵趙大，對營長忠心耿耿，有一晚一名戰友向他透露營長私吞士兵五個月的軍餉。趙大不信，堅決維護營長，但在同一晚他就親眼目睹營長拿了軍餉去打牌。趙大大為惱火，然後因為一些誤會，他捲款逃走。逃到樹林時，趙大迷了路，又累又怕的他像瓊斯皇那樣，出現了幻覺：他看到自己是平民時被散兵凌辱的畫面，又看到自己從軍之後蹂躪普通百姓的畫面，他甚至看到自己以前對一些戰友的陷害。這些幻象促使趙大頻頻在樹林中開槍自衛，因而暴露行蹤，最終被聞聲趕來的追兵亂槍打死。

要內心戲有內心戲，要動作場面有動作場面，要大歷史有大歷史，這樣的劇情是不是很有看頭呢？但這套劇一九二三年公開演出時卻是一個直接的失敗。五四時期另外一位著名的劇作家歐陽予倩曾前往觀劇，他後來委婉地記述道：「演出的效果並不很好。」歐陽予倩說話很厚道，上海的地區報紙就沒有那麼客氣了。演出次日，上海數家報紙登出了尖刻的劇評，其中《晶報》寫道：「前夜實演時，觀眾頗不明瞭，甚至有謂此人係有精神病者。」看，這套劇被當時的觀眾認為是神經病。

那我班上的學生喜歡這套劇的什麼呢？他們喜歡討論主角由趙大變成趙閻王的過程。《趙閻王》全劇分九幕，第一幕是當前的事──綽號趙閻王的趙大意外發現營長剋扣全營軍餉，第七、第八幕是趙大最年輕時的事──二十多年前的趙大還在故鄉時的生活。趙大第二幕逃進了樹林，從第三幕開始，他對以前的事情由近至遠地回憶起來。如果從遠的回憶開始說起，即從趙大最年輕的時候開始說起，那就是從第七幕開始。趙大說自己原是「本分人家，種田過活，老爹死了後，養着老娘，對着鄰居小姑娘過活」，但「村裏王老虎把田地偷佔賣過洋鬼子建教堂，老娘死了，鄰居小姑娘也死了」。為了報仇，趙大加入了義和團，要扶清滅洋。第五幕是一九一○年辛亥革命前夜，趙大加入了軍隊，隨一眾士兵在百姓家中燒殺淫掠。趙大一開始只想搶劫，沒想過要殺人。但他的隊友逼他一起殺人，受害者包括一個女孩、一個老頭兒和老頭兒的孫子。趙大在幻想的狀態中自白道：「我心裏不忍，我想回營不幹，弟兄們把刀架在我的頸上。」第三幕，趙大已經當了兵二十多年，也因而離開了故鄉二十多年。軍隊的將軍下令要活埋傷兵，趙大原本答應救他的戰友二哥，但看到二哥身上有八十多塊錢，他就起了歹心，他想拿這筆錢回故鄉。趙大最後破壞了承諾，活埋了二哥。那個時候，趙大說：「趙閻王就是這個脾氣，翻臉不認朋友。」原來「趙閻王」的稱號首先是趙大替自己貼上了的。

其實除了最終幕外，趙大在每一幕都遇上一些人生交叉點式的難題，例如營長懷疑他會反叛，為了活下去，他是否先下手為強，先背叛營長呢？例如跟隨一眾士兵去搶劫時，其他人把刀架在他頸上，要麼就一同殺人，要麼就是他被殺，他當如何選擇呢？例如他已經離開故鄉二十多年，反正現在將軍已經下令活埋傷兵，而戰友身上有足以令他回鄉的錢，他可能想救戰友也救不了，何不順手推一把，活埋戰友，拿戰友身上的錢？上課時，我要學生在這些人生交叉點的時刻投票選擇自己會如何做。一開始學生都很有道德感，說自己不會主動背叛營長，不會出賣朋友，不會跟隨別人殺人。但慢慢，當某些選擇涉及自己是否可以生存下去時，學生就猶豫了。

趙大也曾猶豫。一開始的時候，他不想幹壞事，他只想報仇，其後他殺了人，但他仍會不忍，會解釋辯白自己的掙扎，到最後他覺得為了自己的利益而殺人是沒有問題的，他就是一個翻臉不認朋友的人。同樣，趙大一開始是受害者，被洋人和巴結洋人的地方勢力、晚清貪官所迫害，之後他被人欺騙而反擊，接着他跟從一眾士兵作惡，到最後他因為貪念而主動加害戰友。這就是他由趙大變成趙閻王的過程。在這過程中，他其實也曾多番掙扎和猶豫。所以《趙閻王》劇本的最後，趙大死時，一個老兵如此評價趙大的性格：「做好人心太壞，做壞人心太好，好人壞人，都做不到家。」洪深在一九五○年《洪深選集》自序說他想透過這套劇，指出像趙閻王這樣的罪惡者，也是社會造成的，倘若不改變這樣的社會，將無法消除像趙閻王所做的那些罪惡。我的學生未必能理解晚清到民初軍閥混戰時期的社會黑暗，社會黑暗對他們來說很可能是一個考試時用的萬能詞，但他們至少明白到一個人從趙大變成趙閻王，不是無緣無故的。

潘惠森

《都是龍袍惹的禍》：個人內心深處的感覺

五四時期的經典劇目有那麼多，我想不到竟然是洪深的《趙閻王》──一套當年上演時被認為是失敗之作的作品，打動了學生。類似的情况也發生在潘惠森的《都是龍袍惹的禍》。潘惠森是香港當代戲劇的代表劇作家之一。《都是龍袍惹的禍》講述慈禧太后寵信的太監安德海被慈安太后、恭親王奕訢和同治皇帝設計殺害。安德海為逃避宮中三位大佬的殺害，借「採辦龍袍」之名私出紫禁城，而他途經山東時，為巡撫丁寶楨以大清祖訓──太監不得擅出都門，擒之。丁寶楨欲把安德海就地正法，消息傳回紫禁城，慈禧知道後大怒，急下懿旨「召安德海回京」，但安德海最終被丁寶楨「後門斬首」。上述的人物中，除了慈安太后外，其他人，包括慈禧太后、安德海、恭親王奕訢，甚至只有十幾歲的同治皇帝都渴望權力。

為什麼他們都渴望權力呢？這樣的問題可能問得很蠢，但跟學生一起細讀劇本後，發現每個人渴望權力的因由其實都是不同的。慈禧太后還不是慈禧太后的時候，她只是一個小宮女，她自己的比喻是就像御花園的一塊小碎石，尤其與一入宮就是做皇后的慈安相比時。所以她渴望權力，一步一步爬上去，「由地下爬到廊柱，由廊柱攀過屋簷，由屋簷站到紫禁城的城牆」。咸豐皇帝駕崩時，她和慈安太后、同治皇帝受到咸豐皇帝留下來的八位顧命大臣迫害，是安德海用苦肉計為她通風報信，令她逃出生天，所以她要力保安德海，她覺得只有安德海理解她。安德海又為什麼渴望權力呢？安德海九歲自閹入宮，當時只是為了一碗飯。他渴望有正常的家庭生活，渴望成為一個男人，渴望得到別人尊重，但由於他是太監，他不會得到這些東西。他因而渴望權力，權力令他可以有一個對食的假妻子，令別人表面上尊重他，權力就是他的陽具。而同治皇帝一人之下，萬人之上，但他從來沒有離開過皇城，他說自他五歲在御書房讀書開始，每天就有一個人（即安德海）無端走進來，來無定時，去無定時，像幽靈似的監視着他。在那個幽靈離開京城之前，他從來沒有痛痛快快地玩過一場蟋蟀。所以他渴望權力，因為他渴望自由，渴望能痛快地玩一場蟋蟀。

雖然《都是龍袍惹的禍》是歷史劇，取材自波譎雲詭的晚清歷史，但潘惠森說過，他關注的不是「大時代」的「大主題」，而是「大時代」中的人，其處境及其「個人內心深處的感覺」。因此，這套劇更多的是描述三個渴望權力的人，他們內心真正的欲望。我在課上曾問過學生，這三個人如果是他們現實生活中遇到的人，他們願意主動認識這三個人，甚至跟這三個人做朋友嗎？沒有人願意，甚至一遇到就立刻避開。但看完劇本，大家一同分析過這些人物的欲望後，學生大概明白可恨人必有可憐之處。

張愛玲

《童言無忌．弟弟》：代入人物的處境

我是一個象牙塔、非常書齋式的人，教戲劇時也是很傳統地以作品分析為中心。很慶幸，學系支持我們找一個專業戲劇導師教導學生演出技巧。周前，戲劇老師向我們介紹了她做過的一次文學改編的戲劇活動，那就是她跟學生先看了張愛玲的一篇散文，《童言無忌》中的〈弟弟〉，然後叫學生做改編。張愛玲在這篇散文中說她弟弟從小就是一個漂亮的小男孩。之後她父母離婚，父親再娶，有了後母後，她住讀的時間多了，難得回家。有一次放假回家，她看到弟弟變得高而瘦，穿一件不甚乾淨的藍布罩衫，租很多連環圖看。而當時張愛玲看的是穆時英和巴金的書。後來，在飯桌上，她父親為了一點小事打了弟弟一個嘴巴子，張愛玲當時大大吃了一驚，用飯碗擋住了臉，眼淚往下直淌。她說：「我丟下了碗衝到隔壁的浴室裏去，閂上了門，無聲地抽噎着，我立在鏡子前面，看我自己的掣動的臉，看着眼淚滔滔流下來，像電影裏的特寫。我咬着牙說：『我要報仇。有一天我要報仇。』」作為旁觀者的張愛玲都作如此反應，身為當事人的弟弟呢？弟弟在陽台上踢球，若無其事，已經忘了那回事。張愛玲說：「這一類的事，他是慣了的。」是不是真的慣了呢？在另一篇散文〈私語〉中，張愛玲說得更多她父母之間的糾紛，她父親的種種不堪，以及她弟弟其實也嘗試過掙扎。張愛玲說自己逃到母親家後，那年夏天，她弟弟也跟着來了，只帶着一雙報紙包着的籃球鞋，說他不回去了。但母親當時的經濟狀况不好，只能負擔一個人的教養費，因此無法收留弟弟。弟弟哭了，張愛玲也哭了，但張愛玲畢竟是張愛玲，她沒有把逃生的機會讓給弟弟。弟弟回去了，帶着那雙籃球鞋。

散文是張愛玲寫的，所以讀者一般會傾向附和張愛玲的視角。但父親、母親、弟弟，甚至後母的視角呢？戲劇老師說她拿〈弟弟〉跟學生一起看，然後要學生代入其中一個人物角色，自己創作十分鐘的獨白，把事件說出來。可以想像，因為是不同人的視角，所以說出來的故事版本也是不同的。在張愛玲筆下，父親是一個渣男、渣父親的形象，但學生可能會想到，父親其實是晚清沒落貴族的後人，現代社會沒有他的事，他就吸食鴉片，每天看四書五經，過着遺少的生活。他不痛苦嗎？可能會的，正如張愛玲也說她父親其實是一個寂寞的人。母親呢，她是先進女性，結婚生了小孩後還去外國留學，一個追求獨立的新時代女性形象。但學生可能會想起，母親當年，甚至可能在今時今日，應該會飽受社會人士的批評，覺得她沒有盡到妻子和母親的責任。那麼弟弟呢，他又會怎樣想？事實上，可能受原生家庭影響，終其一生，張愛玲的弟弟沒有結婚，性格彷彿也很沉鬱，別人提起張子靜，總會先說：「哦，張愛玲的弟弟。」即他的一生都是活在姐姐的盛名之下。戲劇老師說，有學生甚至用那張飯枱的角度去說整個家庭悲劇的故事。

生活在他方

「生活在他方」是法國十九世紀詩人韓波的名言，當自己的生活是如此營營役役、如此平庸時，真實的生活似乎總是在他方。我不知道真實的生活是在此岸還是在他方，但的確，個人的視野總是有限的，而且成長的過程中，各種判斷和定見慢慢形成，到了某個歲數，很難去改變。然而，如果在成長過程中，可以多看一些文學作品，多立體地看一個人或一件事的構成，那至少，我們會意識到他方的存在。至於能否進一步做到put oneself into somebody's shoes，那就是另外一回事了。

文•Sabrina Yeung（香港恒生大學中文系助理教授）

美術•劉若基

編輯•關曉陽

電郵•literature@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao