一小時生活圈：爸爸帶路，「1分鐘」到青衣！ 荔景小女孩放電之旅

【我的生活圈】

安之剛升上小一，今天我們從她荔景的家出發去玩，體驗她一小時路程內的生活，由爸爸王天仁陪伴帶路，他三言兩語就能概括荔景：「這裏一眼睇晒，一個長方形，兩頭是公共屋邨（荔景邨），中間被地鐵站切開兩半，兩個居屋屋苑在馬路兩邊（賢麗苑、悅麗苑）。」他不久前是荔景區議員，笑言：「我出來競選時，啲人知道佢多過知道我。」

精靈親人的安之受盡街坊愛護，聽着爸爸的話，吃吃偷笑。我們沿荔景山路上斜到附近社區會堂旁的籃球場，是兩父女的小樂園，從這邊可俯視安之家附近、亦是天仁前議辦旁的小遊樂場，那裏只有滑梯與座椅，安之說「我想要個韆鞦」，還細心提議「老人家設施也要更多，要整多幾張櫈」。對着社區會堂邀她奇想，她想裏面也是遊樂場。爸爸問：「你不是說想游水？」她答：「我想我棟樓最頂天台有個泳池同可以放狗。」如果會堂裏擺個泳池好不好？「好喎好喎！」

1. 荔景巴士站 「遇上」姜濤

荔景山路旁有巴士站，她早上在此等校巴接送到位於石門的小學，去程35分鐘，回程45分鐘，爸爸說「返來就耐，兜勻晒美孚」，但安之說跟同學聊聊天，從不覺車程難熬。她指着車站懸着報告到站時間的熒幕，「日日見到姜濤喺電視度！」她最愛MIRROR其中4個成員，記者給她出道練習題：要是鏡仔來玩一小時，你帶他們到哪裏玩？她答：「我6時起身，他們也6時起身，然後我們7時半在這邊等，去茄子公園玩一個鐘，然後回家傾吓偈食吓嘢就刷牙瞓覺，因為那天是星期六，玩完就去我屋企sleep over，6點起身玩到9點，就去美孚睇戲，下午就say byebye啦﹗」

2. 葵芳「茄子公園」 小孩放電熱點

她口中的「茄子公園」是葵芳新都會廣場的露天遊樂場，茄子是一道滑梯的形狀，天仁形容為「整個葵青區的（小孩）放電熱點，人多時每個設施都要排隊玩，等同葵青迪士尼」。我們走進荔景地鐵站，10分鐘後就到達公園。她仍在認真計劃：她與爸爸、姜濤坐Anson Lo的車，一分鐘就到，Edan跟Ian自行坐地鐵再集合吧。

3. 青衣公園 屋企出發「一分鐘」到

安之看待時間有她的一套，爸爸以大人時間觀評估，從家裏來需時「半小時內」，她則答：「一分鐘啦！」如果要去另一個她最喜歡的地方青衣公園又需時多久？「可能一分鐘啦，一個站就到啦嘛。」在地鐵路線圖上，荔景與青衣、葵芳同是一站之遙，「一分鐘」對安之來說似乎是「很快就到」的意思；不過問到在公園玩多久，她跟爸爸答案一樣，都是一小時左右。

回荔景再經歷約4分鐘車程，我們已來到青衣。茄子公園正啲定青衣公園正啲？「青衣公園，可以踩單車嘛，我們會在草地上野餐。」

4. 1小時生活圈 仲去埋長洲！

他說安之的一小時生活圈可覆蓋長洲：「我們家到中環需10分鐘，快船35分鐘，一個鐘頭掹掹緊也去到。」因應荔景的地理位置，天仁說出行主要靠地鐵與走路，他認為「我們周邊環境算幾好，起碼多些可自由活動的空間，短時間也能去到這個望到海的地方」，他提及住在舊式屋苑，保安不會見小孩玩滑板車就過分緊張；青衣公園的管理亦不過嚴，要說欠些什麼的話，可能是一個圖書館。

5. 安之理想規劃：泳池‧韆鞦

既來之則安之，女孩跑跑跳跳從未喊累扭計，此際給她小本子，就靜靜畫出心中理想地方要集齊的東西：「滑梯搬去泳池度，個岸就有一個韆鞦……」

【規劃這個圈！】

樓下有多少個泳池 原來有數計？

若能許願，在家附近變出一樣東西，安之想要一個泳池，「可以每天游兩次水」。我們搬家要考慮許多，小朋友想要的卻簡單不過，就是泳池、遊樂場等「好玩」的康樂設施。大家的社區設施是否足夠，原來有數可計，就是全香港的規劃師都會參考的《香港規劃標準及準則》（下稱《準則》）。

幫安之算一算，全港的泳池足夠嗎？《準則》建議每287,000人設一個泳池場館，據政府剛發布的研究，到2026年，全港欠32個泳池。不過，荔景所在的屬葵青區其實有4個泳池，安之爸爸王天仁曾任當區區議員，他說，葵青在十八區中已算「富戶」，只因荔景位於山腰，沒平地建設施，才要坐車約10分鐘到葵涌泳池。《準則》指出康樂設施應盡量位於交通方便處，因此，大家若能走路或坐一會車便能跳進泳池，也有賴這份《準則》。

自己的遊樂場，自己設計

安之喜歡的另一個地方，是她暱稱為「茄子公園」的葵芳新都會廣場天台公園，同樣要坐一個港鐵站，因她家附近只有屬荔景邨的小型遊樂場。「茄子公園」是私人公共空間，由商場管理，大受孩子歡迎，有氹氹轉、鞦韆、3.5米高的滑梯，這些都是在康文署、房署轄下遊樂場久違了的設施。

《準則》列明多少人要有一個遊樂場，但不設詳細設計標準。早前申訴專員公署促房署加強社區參與，改善遊樂場設計。其實康文署、房協近年都積極與各部門、民間團體合作，與社區一起設計新穎的康樂空間。由早前的屯門公園遊樂場、二陂坊遊樂場，到最近的旺角砵蘭街休憩花園，都引入了公眾參與，是值得鼓勵的新嘗試。

安之住在葵青區，當區區議會曾舉辦公園社區規劃研究，包括讓小朋友用Lego砌出理想公園、實地考察的公園規劃工作坊。原來小朋友希望公園可加入升降設施，讓想玩耍的傷健孩子都可以享用公園；大人則希望有免費電話亭，讓小孩或沒帶電話的人使用，「民間規劃師」點子之多，真叫專業規劃師讚歎！區議會現在亦與民間機構合辦「參與式預算」社區實驗，不限年齡，都可提交建議，其後將有社區規劃工作坊，改造青衣牙鷹洲花園。

最好的規劃師，是街坊

全球都有由下而上參與建設的例子，例如新加坡就由建屋發展局推行不同的社區規劃，改造空地成為街坊聚腳點，或合力規劃社區改善工程。其中Build-A-Playground（BAP）先導計劃，就是由居民設計組屋的遊樂場，甚至連地墊的圖案都由小朋友設計。在三巴旺巿（Sembawang），政府會張貼海報，以設計比賽、家訪等活動收集居民想法，再將想法整合成路邊展覽，舉辦規劃設計工作坊，與居民一同設計理想遊樂場，最後整合出不同的設計方案，再由居民（包括小朋友）投票選出最喜愛的設計及為遊樂場命名。

《準則》有何用？

《準則》由政府制定，按各部門政策不時修訂，有量化標準，也有設計指引（如遊樂場需離工廈十米），雖無法定效力，但有助政府規劃用地，供政府部門及發展商參考。第四章《康樂、休憩用地及綠化》，就是安之最關心的康樂設施，可於規劃署網頁下載：bit.ly/2WsCTW3

文：伍美琴（中大地理與資源管理學系教授）、黃熙麗（研究助理）

{ 相 } 曾曉玲

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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