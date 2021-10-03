評影習寫：偷來的話：《我們的失敗》

【明報專訊】2018年是法國六八風暴50周年。這本應是多餘的話：六八遺產早就被掃到歷史的垃圾桶內，其餘的不過是法國政治口水戰中一翼不太重要又相當吵鬧的一群老記者舊評人（法國人叫他們做soixante-huitards）。Jean-Gabriel Périot的電影《我們的失敗》（Nos Défaites, 2019）「回顧」六八風暴的電影，他的前設很簡單：找一班中學生重演一些六八電影的橋段（少不免高達，還有Marin Karmitz、Chris Marker、Jacques Willemont），然後在鏡頭後問他們：你覺得電影裏面提到的這個概念是什麼意思？他們為什麼罷工？你知道電影裏說「馬列主義」是指什麼嗎？資本主義是什麼？你覺得政治是什麼？你覺得現在需要革命嗎？我在MUBI上看（沒贊助，但不介意有），留言版上有人說，當今青年物質主義服從主義，政治理念空乏，六八遺風已死，云云，但又有人說，看到新一代猶豫、嘗試組織他們的意念，真正在思考而不是叫口號，很有趣。電影中段發生了中學生反對學科改革的示威，他們有同學被捕、拘留36小時，導演再邀請同一群學生，重演一段警察逼令學生跪地的網上片段，然後問他們為什麼參與。「聆聽青年人訴求」好像有點耳熟，但再寫下去又不知安不安全。現僅摘錄幾段，拾他們的牙慧。